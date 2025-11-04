Еуфория за дербито: Левски продаде над 20 000 билета за мача с ЦСКА

Над 20 000 са продадените билети за дербито между Левски и ЦСКА пет дни преди срещата. Двубоят е в събота следобед на стадион “Васил Левски”, като за момента над половината от позволения капацитет е запълнен. Пуснатите билети от “сините”, които са домакини на срещата, са близо 35 000, като се пази място за буферните зони, които ще са около 6500 места. При това положение срещата очаквано ще бъде най-посетената от началото на шампионата на efbet Лига.

Феновете на Левски за закупили над 16 000 пропуска до момента. Еуфорията при “сините” е засилена от лидерската позиция на тима на Хулио Веласкес и аванса от 11 точки пред шампиона Лудогорец. Феновете на тима от Герена ще са настанени в секторите “А” и “Б”, като големият вече е изцяло изкупен, докато за страничния са останали около 1500 билета.

От ЦСКА засега за закупили над 4000 билета, като се очаква активизиране и на “червените” фенове в идните дни, след като тимът започна стабилизирането си в игрови план и четирите поредни победи във всички турнири.