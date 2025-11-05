Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Джъд Тръмп допусна обрат от 0:4

Джъд Тръмп допусна обрат от 0:4

  • 5 ное 2025 | 15:35
  • 856
  • 0
Джъд Тръмп допусна обрат от 0:4

Китаецът У Изъ направи впечатляващ обрат, побеждавайки световния номер едно Джъд Тръмп с 6:4 на Международния шампионат в Нанкин.

Лисовски спечели за първи път срещу Рони
Лисовски спечели за първи път срещу Рони

След като изоставаше с 0:4, изглеждаше, че 22-годишният У Изъ е на път да отпадне. Но последва феноменална серия от шест поредни спечелени фрейма, с която той обърна напълно мача. У реализира брейкове от 62, 109, 88, 92, 86 и 80 точки във всеки от тях, за да стигне до триумфа.

Това е втора поредна победа на У над Тръмп, след като го победи и по време на пътя си към финала на English Open 2024. Макар че все още търси първата си титла в ранкинг турнир, тогава той загуби финала от Нийл Робъртсън, а по-късно през годината отстъпи и във финала на Откритото първенство на Шотландия срещу своя сънародник Лей Пейфан.

В следващия кръг по пътя към първата си титла У ще срещне Бари Хоукинс, който победи Джак Лисовски с 6:4.

У е единственият останал играч, който все още има шанс да измести Крис Уейклин от топ 16 в световната ранглиста и да избегне квалификациите за Шампионата на Обединеното кралство — но за целта трябва да спечели турнира.

„Много се гордея със себе си. След като изоставах с 0-4, се борих удар по удар. Публиката много ме подкрепи — с аплодисментите им накрая почувствах истинско щастие“, каза развълнуваният У. „Играх изключително агресивно днес. Почти не допуснах грешки, а когато имах шанс — използвах го. Тръмп определено ме постави под голямо напрежение.“

Марк Селби пък разгроми Антъни Макгил с 6:1, за да си осигури вълнуващ четвъртфинал срещу световния шампион Джао Синтонг.

Веселяка от Лестър традиционно играе силно в Китай, където е спечелил 7 от своите 24 титли в ранкинг турнири. Въпреки това, успехът тази седмица би сложил край на седемгодишната му суша за трофей в Китай.

Селби влиза в мача срещу Джао със самочувствие, тъй като е спечелил и петте им предишни срещи.

„Очаквам с нетърпение да играя срещу Джао. Той е страхотно момче и е невероятно, че Китай има световен шампион. Играл е фантастично през април, за да спечели титлата — надявам се само да не играе така срещу мен утре“, каза Селби. „Ще се опитам да избирам правилните удари в правилния момент. Ако той продължи да вкарва всичко и ме победи — понякога просто трябва да му стиснеш ръката. Ще изляза и ще се концентрирам върху своята игра и ще видим какво ще стане.“

Джао Синтонг също се класира лесно, след като разгроми своя сънародник Съ Дзяхуей с 6:1, правейки пет брейка над 50 точки.

