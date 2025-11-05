Лисовски спечели за първи път срещу Рони

Джак Лисовски постигна първата си победа в кариерата над Рони О’Съливан, след драматичен успех с 6:5 в зрелищен двубой на Международния шампионат в Нанкин.

Това е поредната историческа крачка в мечтаните две седмици за Лисовски, наричан Джакпота. След като беше загубил първите си шест финала в ранкинг турнири, миналата неделя той най-сетне сбъдна мечтата си, побеждавайки най-добрия си приятел Джъд Тръмп с 9:8 във финала в Северна Ирландия.

Преди днешния мач статистиката му срещу Ракетата беше кошмарна – три загуби с 1:6 в четири срещи, включително последната им на "Мастърс" 2022, завършила със същия резултат.

Лисовски показа феноменална игра този следобед и изглеждаше сигурен победител след серии от 72, 75, 113, 88 и 63, които му осигуриха преднина от 5:3.

Но тогава нервите започнаха да си казват думата, а седемкратният световен шампион О’Съливан спечели два поредни фрейма, за да принуди решителен дванадесети.

Финалният фрейм беше истинска драма – и двамата играчи пропускаха шансове, докато накрая именно Лисовски намери пътя към победата, вкарвайки черната топка по горната бордова лента и поваляйки най-великия играч в историята на снукъра за първи път. В следващия кръг той ще срещне Бари Хоукинс.

„Буквално се срутих на финала, но имах късмет в най-важните моменти. Водех с 5-3 и започнах да си мисля, че мога да бия Рони – това е огромно нещо. Гледам го още от дете и никога не съм бил близо до победа срещу него. Всичко това ми мина през ума и изгубих концентрация“, сподели 34-годишният Лисовски.

„Това беше невероятна седмица. Да спечеля титла беше моята цел в продължение на 15 години, а сега и да победя Рони – това е специално постижение за всеки играч. Не мога да повярвам, че направих и двете.

Играх срещу него на "Мастърс" и това беше единственият път, когато се почувствах унижен като професионалист – сякаш не съм на неговото ниво. Същото се случи и срещу Джон Хигинс, когато дори не получих шанс за удар. Това са единствените двама играчи, които са ми показали колко високо може да се издигне нивото на този спорт. Страхувах се, че и днес ще ме направи да изглеждам глупаво, но се оказа, че съм на прав път. Ако запазя концентрацията си, играта ми може да издържи.“