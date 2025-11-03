Популярни
Томас Франк е получил извинение от Ван де Вен и Спенс след загубата от Челси, Бергвал е със сътресение

  • 3 ное 2025 | 17:14
  • 489
  • 0
Мениджърът на Тотнъм Томас Франк разкри, че Лукас Бергвал, който бе заменен още в първите минути на дербито с Челси, е със сътресение и според протокола трябва да пропусне следващите два мача на отбора.

"Лукас Бергвал получи сътресение. Той е аут за следващите два мача. Трябва да похвалим медицинския екип, защото ситуацията бе трудна (б.ред. - на терена шведът настояваше, че е добре и трябва да продължи да играе). Браво на тях, защото здравето на играчите е най-важното нещо. Джед Спенс и Мохамед Кудус получиха удари в мача с Челси, но би трябвало да са на разположение за утре", заяви Франк на днешната си пресконференция.

Мениджърът потвърди, че е получил извинение от Мики ван де Вен и Джед Спенс заради това, че след загубата от Челси двамата игнорираха призива му да останат на терена и да поздравят феновете.

"Мики и Джед дойдоха вчера в офиса ми и просто казаха, че искат да се извинят за ситуацията. Не искаха да изглежда зле или неуважително. Това не беше тяхното намерение към мен, отбора или клуба. Те просто бяха разочаровани от представянето, загубата и освиркванията по време на мача".

Франк, който е бивш треньор на Брьондби, говори и за утрешната среща с Копенхаген. "Мисля, че ще се радват да ме видят отново. Те не са най-големите ми фенове, но това е част от футбола. Утре в някои отношения ще бъде специално, разбира се, защото излизаме срещу датски отбор, от който познавам доста хора. Познавам някои от играчите. Утре просто искам да спечеля. Играем Шампионска лига, играем у дома, така че основното е да спечелим".

Снимки: Gettyimages

