Семейство Вуцови се включи в кампанията на Спартак (Варна)

  • 4 ное 2025 | 18:17
  • 551
  • 0

Спартак (Варна) обяви, че семейство Вуцови е дарило 1000 лева в името на спасението на клуба. Вили Вуцов, Светльо Вуцов, Петър Вуцов и Иван Вуцов са си закупили карта “Аз съм Спартак” и по този начин са се включили в благотворителната кампания на “соколите” в памет на покойния си баща и дядо - Иван Колев Вуцов.

Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА
Стана ясно кой играч е осъдил Спартак (Варна) пред ФИФА

Ето какво пишат от Спартак:

Фамилия Вуцови - Велислав, Иван, Петър и Светослав - дариха 1000 лв за спасението на любимия Спартак! Те правят дарението си в памет на големия Иван Колев Вуцов - легенда на българския футбол, техен дядо и баща.

Той бе старши треньор на мъжкия ни тим през сезон 1981/1982 и в началото на сезон 1982/1983. Иван Вуцов върна отбора в „А” група, но неговите заслуги към Спартак са далеч по-значими. Той направи революция в Спартак, издигна организацията на работа в клуба на изключително високо професионално ниво и създаде основите на един от най-силните отбори в историята на клуба, в който личаха имената на Живко Господинов, Красимир Зафиров, Красимир Венков, Иван Петров, Енчо Недев, Пламен Казаков, Асен Михайлов, Стефан Найденов, Румен Димов, Борислав Гьорев, Сашо Борисов, Владимир Николчев и други. Тази селекция записа най-светлите страници в историята на Спартак.

До сетния си дъх Вуцов вярваше в силата, духа и свободата на Спартак Варна, превръщайки борбата за клуба в своя лична кауза , и всеки път завършваше с любимия си мотив „Спартак Варна – една любов, винаги вярна!“.

Неговият син Велислав Вуцов гордо продължава семейната традиция – започва своя път като футболист, а по-късно и като треньор именно в Спартак Варна.

Защото легендите не умират – те живеят в нашата любов към клуба!

Благодарим за подкрепата!

