Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

Тестпилотът на Кадилак Колтън Херта ще дебютира през 2026 година във Формула 2 с Хайтех, стана ясно днес. 25-годишният пилот ще съчетава кампанията във Формула 2 с ангажиментите си към Кадилак, които ще включват „работа на симулатора и в избрани състезания“.

Херта, който има 9 победи в Индикар, обяви през септември, че се отказва от американския шампионат, за да се бори за място във Формула 1. А участието във Формула 2 е задължително с оглед на това, че Херта трябва да прескочи границата от 40 точки по системата на ФИА, за да получи суперлиценз, който дава право на участие в световния шампионат. А и във Формула 2 ще натрупа опит на писти, които са и в календара на Формула 1.

BREAKING: Colton Herta joins the Formula 2 grid for 2026! 👊



The American links up with Hitech TGR 🔗#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/vLsbRgReSi — Formula 2 (@Formula2) October 21, 2025

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

В началото на кариерата си Херта се състезава в Европа, като през 2016 година стигна до Евроформула Оупън, след което се върна в Америка. Миналата година Херта завърши втори в Индикар, след шампиона Алекс Палоу.

Пирели продължава с експериментите и в Мексико

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages