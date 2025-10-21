Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

  • 21 окт 2025 | 18:53
  • 135
  • 0
Колтън Херта ще кара за Хайтех във Формула 2

Тестпилотът на Кадилак Колтън Херта ще дебютира през 2026 година във Формула 2 с Хайтех, стана ясно днес. 25-годишният пилот ще съчетава кампанията във Формула 2 с ангажиментите си към Кадилак, които ще включват „работа на симулатора и в избрани състезания“.

Херта, който има 9 победи в Индикар, обяви през септември, че се отказва от американския шампионат, за да се бори за място във Формула 1. А участието във Формула 2 е задължително с оглед на това, че Херта трябва да прескочи границата от 40 точки по системата на ФИА, за да получи суперлиценз, който дава право на участие в световния шампионат. А и във Формула 2 ще натрупа опит на писти, които са и в календара на Формула 1.

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?
Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

В началото на кариерата си Херта се състезава в Европа, като през 2016 година стигна до Евроформула Оупън, след което се върна в Америка. Миналата година Херта завърши втори в Индикар, след шампиона Алекс Палоу.

Пирели продължава с експериментите и в Мексико
Пирели продължава с експериментите и в Мексико
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шефът на Заубер: Зак Браун се извини на Хюлкенберг и на мен

Шефът на Заубер: Зак Браун се извини на Хюлкенберг и на мен

  • 21 окт 2025 | 15:01
  • 1187
  • 2
Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

Защо от Ред Бул свършиха простотията с лентата на Ландо Норис?

  • 21 окт 2025 | 14:40
  • 7718
  • 6
Сескс обясни за скрития коз на М-Спорт в Саудитска Арабия

Сескс обясни за скрития коз на М-Спорт в Саудитска Арабия

  • 20 окт 2025 | 21:35
  • 1067
  • 0
Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

Навигаторът на Рованпера коментира битката за титлата

  • 20 окт 2025 | 20:39
  • 1827
  • 0
Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

Продадоха състезателно БМВ на Валентино Роси за почти 650 000 евро

  • 20 окт 2025 | 19:37
  • 1736
  • 0
В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

В Макларън не планират още подобрения по колата през 2025

  • 20 окт 2025 | 18:59
  • 1899
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 33520
  • 85
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 10345
  • 4
Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

Спасени! Спартак (Вн) и Пирин (Бл) представиха нужните документи на БФС

  • 21 окт 2025 | 15:12
  • 12157
  • 8
БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

БФС определи диалога с Левски като "конструктивен", ще има нова среща

  • 21 окт 2025 | 13:07
  • 23860
  • 43
Съставите на Барселона и Олимпиакос, Ханзи Флик отново залага на юноша в атака

Съставите на Барселона и Олимпиакос, Ханзи Флик отново залага на юноша в атака

  • 21 окт 2025 | 18:50
  • 700
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 460448
  • 16