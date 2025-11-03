Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  Алегри: Трябва ни още увереност и самочувствие

Алегри: Трябва ни още увереност и самочувствие

  • 3 ное 2025 | 06:03
  • 638
  • 0

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри бе доволен от успеха с 1:0 над Рома. Той обаче призна, че през първото полувреме тимът му не е бил на нужното ниво и е правил твърде много грешки, като трябва да е доволен, че не получи гол. Според него "росонерите" все още са в процес на изграждане и се нуждаят от още увереност и самочувствие.

„В първите 35 минути Рома абсолютно заслужаваше да поведе, тъй като ние бъркахме всичко, което можеше да се сбърка. Това се дължеше и на изключителния натиск, който Рома ни оказваше. Не можехме да излезем от тяхната преса, затова се наложи да дръпнем Бартезаги и Де Винтер по-дълбоко, за да създадем повече пространство за игра. След като поведохме, се подредихме по-добре и в защита и успяхме да преминем към халфова линия от четирима“, започна Алегри.

„Мисля, че парадоксално, в миналото проблемите ни бяха през второто полувреме, докато днес бяхме по-добре разположени с четиримата халфове, оказвайки натиск върху Рома и възползвайки се от пространствата, които се отваряха. Това е процес, един отбор трябва да придобие увереност и самочувствие, което не е лесно, когато играеш на „Сан Сиро“. Днес ни липсваха някои много опитни играчи, включително Пулишич, Рабио и Томори, така че това беше възможност да тестваме различни футболисти под напрежението на този стадион. Трябва да кажа, че се справиха много добре“, допълни специалистът.

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан беше принуден да направи промени, тъй като Сантиаго Хименес, Кристиян Пулишич и Адриен Рабио отсъстваха, което доведе до изцяло нов нападателен тандем в лицето на Рафа Леао и Кристофър Нкунку.

„И Рафа, и Крис се представиха добре. Имаме играчи с тези характеристики, така че трябва да се възползваме максимално от тях. Нкунку може да е доста нисък, но е добър във въздуха. Имал съм много отбори с чист централен нападател и много без такъв. Важното е да вкарваш хора в наказателното поле. Тази вечер го направихме, Фофана можеше да вкара два гола по този начин, така че създаваме положения“, доволен е Алегри.

