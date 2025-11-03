Алегри: Трябва ни още увереност и самочувствие

Треньорът на Милан Масимилиано Алегри бе доволен от успеха с 1:0 над Рома. Той обаче призна, че през първото полувреме тимът му не е бил на нужното ниво и е правил твърде много грешки, като трябва да е доволен, че не получи гол. Според него "росонерите" все още са в процес на изграждане и се нуждаят от още увереност и самочувствие.

„В първите 35 минути Рома абсолютно заслужаваше да поведе, тъй като ние бъркахме всичко, което можеше да се сбърка. Това се дължеше и на изключителния натиск, който Рома ни оказваше. Не можехме да излезем от тяхната преса, затова се наложи да дръпнем Бартезаги и Де Винтер по-дълбоко, за да създадем повече пространство за игра. След като поведохме, се подредихме по-добре и в защита и успяхме да преминем към халфова линия от четирима“, започна Алегри.

„Мисля, че парадоксално, в миналото проблемите ни бяха през второто полувреме, докато днес бяхме по-добре разположени с четиримата халфове, оказвайки натиск върху Рома и възползвайки се от пространствата, които се отваряха. Това е процес, един отбор трябва да придобие увереност и самочувствие, което не е лесно, когато играеш на „Сан Сиро“. Днес ни липсваха някои много опитни играчи, включително Пулишич, Рабио и Томори, така че това беше възможност да тестваме различни футболисти под напрежението на този стадион. Трябва да кажа, че се справиха много добре“, допълни специалистът.

Милан беше принуден да направи промени, тъй като Сантиаго Хименес, Кристиян Пулишич и Адриен Рабио отсъстваха, което доведе до изцяло нов нападателен тандем в лицето на Рафа Леао и Кристофър Нкунку.

„И Рафа, и Крис се представиха добре. Имаме играчи с тези характеристики, така че трябва да се възползваме максимално от тях. Нкунку може да е доста нисък, но е добър във въздуха. Имал съм много отбори с чист централен нападател и много без такъв. Важното е да вкарваш хора в наказателното поле. Тази вечер го направихме, Фофана можеше да вкара два гола по този начин, така че създаваме положения“, доволен е Алегри.

