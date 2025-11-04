Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Млад съдия е фаворит за Вечното дерби

  • 4 ное 2025 | 00:59
  • 732
  • 4
28-годишният Мариян Гребенчарски е фаворит да свири Вечното дерби, пише „Тема Спорт“. Сблъсъкът между Левски и ЦСКА е в събота, 8 ноември, от 15:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Арбитърът от Самоков вече се утвърждава в елита, като бележи значителен прогрес. Заради добрите му изяви Съдийската комисия взе да му дава все по-напечени двубои. А Станислав Тодоров е решил да му повери Мач №1 на България.

Именно Гребенчарски ръководи сблъсъка ЦСКА 1948 – Лудогорец (5:4) от 13-тия кръг, а през този бе ВАР на Септември (София)Славия и 4-ти на Арда (Кърджали)Левски.

Варианти за дербито са и опитните Радослав Гидженов и Никола Попов. Първият свири домакинството на "сините" срещу Лудогорец, като и двете страни имаха претенции.

Както е известно, Георги Кабаков, който е №1 в ранглистата, в последно време не получава наряди, защото направи огромен гаф на СлавияЛокомотив (София). Тогава той отговаряше за ВАР, но пусна гол за "белите" след явна игра с ръка.

