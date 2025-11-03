Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в мач от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще бъде ръководен от съдията Георги Стоянов и се очертава като интересен сблъсък между отбор от средата на таблицата и един от основните претенденти за титлата. ЦСКА 1948 прави страхотно впечатление с резултатите си от началото на сезона.

В класирането на efbet Лига ЦСКА 1948 заема второ място с 29 точки от 13 изиграни мача, като е отбелязал 25 гола и е допуснал 14. От своя страна, Ботев (Враца) се намира на седма позиция със 17 точки от същия брой мачове, с голова разлика 12:13. Врачани са в средата на таблицата, но с добри резултати в последните си срещи показват амбиции за изкачване нагоре.

В предишния кръг ЦСКА 1948 показа, че има сериозно амбиции. Тимът победи актуалния 14-кратен шампион на България Лудогорец с 5:4.