Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 1564
  • 2
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Ботев (Враца) и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в мач от 14-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще бъде ръководен от съдията Георги Стоянов и се очертава като интересен сблъсък между отбор от средата на таблицата и един от основните претенденти за титлата. ЦСКА 1948 прави страхотно впечатление с резултатите си от началото на сезона.

В класирането на efbet Лига ЦСКА 1948 заема второ място с 29 точки от 13 изиграни мача, като е отбелязал 25 гола и е допуснал 14. От своя страна, Ботев (Враца) се намира на седма позиция със 17 точки от същия брой мачове, с голова разлика 12:13. Врачани са в средата на таблицата, но с добри резултати в последните си срещи показват амбиции за изкачване нагоре.

В предишния кръг ЦСКА 1948 показа, че има сериозно амбиции. Тимът победи актуалния 14-кратен шампион на България Лудогорец с 5:4.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Агитката на Черно море отново показа класа

Агитката на Черно море отново показа класа

  • 3 ное 2025 | 01:21
  • 904
  • 0
Дървени кревати и стаи за по трима "посрещнали" Пеев в Амкар

Дървени кревати и стаи за по трима "посрещнали" Пеев в Амкар

  • 2 ное 2025 | 21:00
  • 10862
  • 7
Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

  • 2 ное 2025 | 20:04
  • 3743
  • 5
Илиан Илиев: Съдията не отговаряше на нивото на мача

Илиан Илиев: Съдията не отговаряше на нивото на мача

  • 2 ное 2025 | 19:58
  • 3030
  • 5
Цветомир Найденов след Черно море - Лудогорец: Нули! Любимото ми

Цветомир Найденов след Черно море - Лудогорец: Нули! Любимото ми

  • 2 ное 2025 | 19:53
  • 12206
  • 12
Венци Стефанов дава пресконференция утре

Венци Стефанов дава пресконференция утре

  • 2 ное 2025 | 19:26
  • 2457
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 66801
  • 217
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 110176
  • 247
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 2209
  • 3
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 24718
  • 18
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 34159
  • 81