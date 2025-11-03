Популярни
Венци Стефанов говори за проблемите в българския футбол
  Sportal.bg
  ЦСКА 1948
  ЦСКА 1948 ще търси нови попълнения в Бразилия

  3 ное 2025 | 10:25
ЦСКА 1948 отново се насочва към Бразилия в търсене на нови футболисти, с които да се подсили през зимата. В Бистрица са решени да се борят докрай за възможно най-високо класиране, а защо не и за шампионска титла, пише “Мач Телеграф”.

Скаути на тима вече работят по зимната селекция, при която ще се търсят качествени играчи. Както е известно, клубът работи със сериозна база данни, подобна на някои британски клубове. В нея са записани имената и профилите на множество футболисти от различни страни. Част от тях ще бъдат наблюдавани и ако бъдат одобрени от ръководството, ще се преговаря за тяхното привличане.

През лятото ЦСКА 1948 тотално преобърна клубната си политика и се насочи изцяло към привличане на чуждестранни футболисти, някои от тях с много сериозни визитки. За да се освободи от излишни разходи, ЦСКА 1948 закри двата дублиращи отбора и заложи на развитието само на първия тим.

Сега отборът е на второ място в класирането и се намира в много добра психологическа позиция за атака на шампионската титла. Малцина са тези, които смятат, че „червените“ от Бистрица могат да преборят Левски и Лудогорец – сочени за основни конкуренти за първото място. Именно това е предимството на ЦСКА 1948, след като се очакват „сините“ и „орлите“ да насочат вниманието си в борбата помежду си.

Почти сигурно е, че клубът няма да привлича футболисти от нашите първенства.

