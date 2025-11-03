Впечатляващ дебют за Девър с четвърто място в маратона на Ню Йорк

Британецът Патрик Девър постигна отличен резултат, завършвайки на четвърто място при дебюта си в маратона на Ню Йорк в неделя. Атлетът, който зае шесто място на 10 000 метра на Европейското първенство, записа време от 2:08:58 и почти наруши пълната доминация на кенийците. Той финишира само на една секунда зад Албърт Корир, който оформи кенийското 1-2-3. Победител стана Бенсън Кипруто с 2:08:09, изпреварвайки с минимална разлика сънародника си Александър Мутисо, който завърши със същото време.

Девър поддържаше темпото на водещата група през по-голямата част от състезанието и започна да изостава едва когато Кипруто и Мутисо увеличиха скоростта в последните пет километра. Въпреки че 29-годишният британец не успя да настигне Корир във финалните метри, четвъртото място представлява изключително обещаващ дебют в тази дисциплина.

Като цяло представянето на европейските бегачи беше окуражаващо, като трима от тях попаднаха в топ осем. Матиас Кибурц от Швейцария, многократен световен шампион по ориентиране, завърши пети с време 2:09:55. Бившият европейски рекордьор Сондре Нордстад Моен от Норвегия се класира осми с 2:10:15.

Чарлс Хикс, бивш европейски шампион по крос кънтри и на 5000 метра за младежи под 23 години, който вече се състезава за САЩ, след като преди това представяше Великобритания, зае седмо място в своя маратонски дебют с време 2:09:59.

Действащият шампион Абди Нагейе от Нидерландия се отказа от надпреварата след 18-ата миля поради проблеми с тазобедрената става и сухожилията.

При жените надеждите на Сифан Хасан за втора голяма победа в маратон в рамките на малко повече от два месеца се изпариха през втората половина на дебютното ѝ участие в Ню Йорк.

Надпреварата напомни за драматичната ѝ победа на Олимпийските игри, когато Хасан на два пъти изоставаше от лидерките по хълмовете, преди да ги настигне по равните участъци. Този път обаче повторение на героичното представяне от Париж преди малко повече от година не се състоя.

"Това е първият маратон, в който не се чувствах толкова добре. Наистина мислех, че съм се контузила. Честно казано, едва можех да повдигна коленете си. Не можех да се справя с нито едно изкачване“, заяви Хасан, цитирана от NOS.

В необичайно бързо състезание Хасан, която призна, че е имала проблеми с възстановяването си след победата на маратона в Сидни на 31 август с време 2:18:32, изостана отново малко след 30-ия километър и финишира шеста с 2:24:43. Победата грабна Хелън Обири от Кения с рекордно за трасето време от 2:19:51, което е първото слизане под 2:20 за жена на този маратон.

Хасан едва успя да запази позицията си на най-предно класираната европейка. В заключителните етапи тя беше настигана от британката Джесика Уорнър-Джъд, която направи отличен дебют в маратона и завърши седма с време 2:24:45.

Само седем седмици след като завърши девета в маратона при тежки условия на Световното първенство по лека атлетика, ирландката Фионуала Маккормак също записа достойно класиране, заемайки 10-о място с време 2:27:00.

