Сифан Хасан призна, че се страхува от Обири: Тя е звяр

Сифан Хасан разкрива уважението и страха си от силата на Хелън Обири, като същевременно изразява възхищение от топлотата на своите кенийски съпернички преди маратона в Ню Йорк. Хасан разкри аспекта, който я кара да се страхува да се състезава срещу Хелън Обири преди втората им среща в маратонската дистанция в Ню Йорк.

Двукратната световна шампионка се беше изправяла срещу Обири в маратон само веднъж – на Олимпийските игри в Париж, където успя да спечели златния медал, докато кенийката взе бронз.

Сега Хасан застана на старта редом до Обири на маратона в Ню Йорк и отново беше победена от нея.

"Дами, страх ме е от вас. (Шарън) Локеди и (Хелън) Обири вече са бягали по това трасе и са много силни жени. Те са много корави. Особено Обири, състезавала съм се с нея и на пистата. Тя е звяр и наистина се радвам, че ще се състезавам с нея, а и можем да си говорим“, заяви Сифан Хасан, цитирана от Abbott World Marathon Majors.

Хасан добави, че се наслаждава на компанията на кенийските маратонки, защото са дружелюбни и с тях се общува лесно.

Тя изрази вълнението си от предстоящата среща с тях и възможността отново да споделят една сцена, устремени към голямата награда.

"Харесвам кенийките. Те са много дружелюбни и лесно се говори с тях. Общувам с тях. Много са мили. Така че ще ги видя отново“, добави тя.

Снимки: Gettyimages