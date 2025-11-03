Илиян Филипов предложи на Венци Стефанов да се явят на детектор на лъжата

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) – Илиян Филипов, отговори на Венцеслав Стефанов след изказването на боса на Славия по-рано през деня. Стефанов коментира „канарчетата“, ситуацията със стража Даниел Наумов, както и отношенията си с Илиян Филипов.

"Относно изказването на бати Венци:

Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове,

предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата,

за да разберат хората истината —

дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист или Вие сте уреждали мачове.

Много ще е интересен резултатът".