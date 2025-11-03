Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Илиян Филипов предложи на Венци Стефанов да се явят на детектор на лъжата

Илиян Филипов предложи на Венци Стефанов да се явят на детектор на лъжата

  • 3 ное 2025 | 15:16
  • 1900
  • 4

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) – Илиян Филипов, отговори на Венцеслав Стефанов след изказването на боса на Славия по-рано през деня. Стефанов коментира „канарчетата“, ситуацията със стража Даниел Наумов, както и отношенията си с Илиян Филипов.

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

"Относно изказването на бати Венци:

Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове,

предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата,

за да разберат хората истината —

дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист или Вие сте уреждали мачове.

Много ще е интересен резултатът".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

  • 3 ное 2025 | 16:30
  • 6129
  • 3
Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 27485
  • 90
Живко Желев: Гарантирам, че ще изглеждаме по различен начин след есенния полусезон

Живко Желев: Гарантирам, че ще изглеждаме по различен начин след есенния полусезон

  • 3 ное 2025 | 14:13
  • 597
  • 5
Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА

Левски обяви програмата си до мача с ЦСКА

  • 3 ное 2025 | 13:19
  • 1926
  • 1
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 24388
  • 100
Венци Стефанов: Феновете на ЦСКА трябва да стоят мирно и да целуват ръка на Стоичков

Венци Стефанов: Феновете на ЦСКА трябва да стоят мирно и да целуват ръка на Стоичков

  • 3 ное 2025 | 12:09
  • 9997
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

Голям гаф на Наумов и Ботев (Пд), "канарчетата" на път да компрометират тезата си за прекратения мач

  • 3 ное 2025 | 15:07
  • 27485
  • 90
Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

Берое 0:0 Локомотив (София), нов пропуск на Делев

  • 3 ное 2025 | 16:30
  • 6129
  • 3
ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

ФИФА наложи забрана на трети клуб от efbet Лига, санкционираните БГ отбори от елита вече са три

  • 3 ное 2025 | 15:43
  • 6348
  • 2
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко

  • 3 ное 2025 | 12:41
  • 24388
  • 100
Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

Полицията все още издирва човека, ударил Наумов с бутилка

  • 3 ное 2025 | 11:21
  • 12096
  • 32
Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

Григор Димитров изпадна от топ 40, Синер се върна на върха

  • 3 ное 2025 | 10:17
  • 5296
  • 11