Илиян Филипов предложи на Венци Стефанов да се явят на детектор на лъжата

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) – Илиян Филипов, отговори на Венцеслав Стефанов след изказването на боса на Славия по-рано през деня. Стефанов коментира „канарчетата“, ситуацията със стража Даниел Наумов, както и отношенията си с Илиян Филипов.
Венци Стефанов за Илиян Филипов: Като си се оакал, поне се забърши малко
"Относно изказването на бати Венци:
Г-н Стефанов, тъй като Вие сте „чиста сълзичка“ и никога не сте участвали в уреждането на футболни мачове,
предлагам Ви заедно, пред всички медии, да се подложим на детектор на лъжата,
за да разберат хората истината —
дали аз съм се опитвал да подкупя Ваш футболист или Вие сте уреждали мачове.
Много ще е интересен резултатът".