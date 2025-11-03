Киелини бе избран на важна позиция в италианския футбол

Директорът на Ювентус и бивш национал Джорджо Киелини бе избран за член на Съвета към Италианската футболна федерация (FIGC). Шефът на “бианконерите” ще представлява интересите на клубовете от Серия А на новата си позиция, съобщават местните медии.

Доскорошният железен бранител получи 12 от 20 гласа и наследява на поста Франческо Калво, преместил се на ръководни позиции в Астън Вила. Заедно с него като федерални съветници ще служат и президента на Интер Джузепе Марота и вицепрезидента на Удинезе Стефано Кампоча.

‼️🚨Chiellini elected as representative to the federal council (@NicoSchira ) https://t.co/PKtS1K6gmS — 🎥 The AJC 🏳️🏴 (@The_AJC_) November 3, 2025

Киелини спечели надпреварата срещу другите кандидати – изпълнителния директор на Сасуоло Джовани Карневали и президента на Лече Саверио Стики-Дамиани. Директорът на Ювентус получи 12 гласа, докато за Карневали гласуваха трима, а за Стики-Дамиани – двама. Имаше и три празни бюлетини.

Изборът на нов представител на клубовете във федералното управление беше основна точка в дневния ред на днешната асамблея на Серия А, която се проведе в град Лисоне в Ломбардия, където се намира и центърът за ВАР.

Следвай ни:

Снимки: Imago