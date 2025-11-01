Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  3. Кремонезе - Ювентус (съставите)

Кремонезе - Ювентус (съставите)

  • 1 ное 2025 | 20:48
  • 108
  • 0
Кремонезе - Ювентус (съставите)

Кремонезе и Ювентус излизат в мач от 10-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата стартира от 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя.

Съперниците влизат в двубоя в коренно различно настроение. "Кремавите" надскочиха всякакви очаквания и в първите си девет мача след завръщането в елита записаха само една загуба. Освен това техният стадион "Джовани Дзини" остана непревземаема крепост до този момент, което ги изкачи в горната половина на класирането.

"Старата госпожа" от своя страна захвърли силния старт и няма победа от 13-ти септември насам, когато победи Интер в дербито на Северна Италия. От тогава "бианконерите" записаха общо девет мача в Серия "А" и Шампионската лига, а през октомври направиха поредица от три поредни загуби, което коства главата на старши треньора Игор Тудор. Сега надеждите на гранда от Торино са, че той ще успее да го закрепи и отново ще го го превърне във фактор в битката за Шампионската лига.

КРЕМОНЕЗЕ - ЮВЕНТУС

СЕРИЯ А, Х КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Кремонезе: 1. Емил Адуеро, 24. Филипо Тераначо, 6. Федрико Басчирото, 15. Матео Бианкети, 4. Томазо Барбиери, 32. Мартин Пайеро, 38. Упрън Бондо, 27. Яри Вандепуте, 22. Романо Флориани Мусолини, 90. Федерико Бонацоли, 10. Джейми Варди
Старши треньор: Давиде Никола

Ювентус: 16. Микеле Ди Грегорио, 27. Андреа Камбиазо, 15. Пиер Калщлщ, 4. Федрико Гати, 18. Филип Костич, 8. Тюн Копмайнерс, 5. Мануел Локатели, 19. Кефрен Тюрам, 22. Уестън Маккени, 20. Лоис Опенда, 9. Душан Влахович
Старши треньор: Лучано Спалети

НАЧАЛО: 1 ноември 2025 г. (събота) | 21:45 часа
СТАДИОН: "Джовани Дзини", (Кремона)
ГЛАВЕН СЪДИЯ: Даниеле Чифи

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

Какво направи Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

  • 1 ное 2025 | 14:44
  • 8642
  • 10
Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

Флик не пожела да се връща към Ел Класико и даде новини за Ямал, Левандовски и Олмо

  • 1 ное 2025 | 14:38
  • 7899
  • 23
Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

  • 1 ное 2025 | 14:37
  • 1104
  • 0
Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

Дженоа и Виейра очаквано се разделиха

  • 1 ное 2025 | 13:19
  • 1383
  • 1
Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

Гравенберх очаква да се завърне срещу Астън Вила

  • 1 ное 2025 | 11:49
  • 3373
  • 0
Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

Турската футболна федерация отстрани 149 съдии заради скандала със залаганията

  • 1 ное 2025 | 10:01
  • 3861
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 109717
  • 299
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 1745
  • 1
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 13524
  • 36
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 44379
  • 72
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 25032
  • 64
Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

Тотнъм 0:1 Челси, Жоао Педро с гол и два пропуска

  • 1 ное 2025 | 20:08
  • 4575
  • 34