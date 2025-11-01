Кремонезе - Ювентус (съставите)

Кремонезе и Ювентус излизат в мач от 10-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата стартира от 21:45 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя.

Съперниците влизат в двубоя в коренно различно настроение. "Кремавите" надскочиха всякакви очаквания и в първите си девет мача след завръщането в елита записаха само една загуба. Освен това техният стадион "Джовани Дзини" остана непревземаема крепост до този момент, което ги изкачи в горната половина на класирането.

"Старата госпожа" от своя страна захвърли силния старт и няма победа от 13-ти септември насам, когато победи Интер в дербито на Северна Италия. От тогава "бианконерите" записаха общо девет мача в Серия "А" и Шампионската лига, а през октомври направиха поредица от три поредни загуби, което коства главата на старши треньора Игор Тудор. Сега надеждите на гранда от Торино са, че той ще успее да го закрепи и отново ще го го превърне във фактор в битката за Шампионската лига.

Stasera in campo a Cremona ⚪️⚫️



🇮🇹 Serie A

🗓️ 10ª giornata

🆚 Cremonese

⏰ 20:45 CET

#️⃣ #CremoneseJuve

🔋 Powered by @Jeep pic.twitter.com/lk7j7CTTh2 — JuventusFC (@juventusfc) November 1, 2025

КРЕМОНЕЗЕ - ЮВЕНТУС



СЕРИЯ А, Х КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Кремонезе: 1. Емил Адуеро, 24. Филипо Тераначо, 6. Федрико Басчирото, 15. Матео Бианкети, 4. Томазо Барбиери, 32. Мартин Пайеро, 38. Упрън Бондо, 27. Яри Вандепуте, 22. Романо Флориани Мусолини, 90. Федерико Бонацоли, 10. Джейми Варди

Старши треньор: Давиде Никола



Ювентус: 16. Микеле Ди Грегорио, 27. Андреа Камбиазо, 15. Пиер Калщлщ, 4. Федрико Гати, 18. Филип Костич, 8. Тюн Копмайнерс, 5. Мануел Локатели, 19. Кефрен Тюрам, 22. Уестън Маккени, 20. Лоис Опенда, 9. Душан Влахович

Старши треньор: Лучано Спалети



НАЧАЛО: 1 ноември 2025 г. (събота) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Джовани Дзини", (Кремона)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Даниеле Чифи