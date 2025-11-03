Елиуд Кипчоге отхвърли слуховете за оттегляне и обяви нова голяма мисия след 17-ото място в Ню Йорк

Легендарният маратонец Елиуд Кипчоге обяви следващия си амбициозен проект след трудното 17-о място на маратона в Ню Йорк през 2025 г. Планът на петкратния победител от Берлин включва участие в седем маратона на седем континента през следващите две години.

Кипчоге обясни, че мисията на това турне е да разпространи "евангелието на бягането“ в световен мащаб, като същевременно събира средства за своята фондация "Елиуд Кипчоге“, която се фокусира върху образователни и екологични инициативи.

Той описа тази нова глава не като оттегляне, а като "преход“ в своята знаменита кариера, сигнализирайки промяна в личните и професионалните си цели.

"През последните 22 години животът ми беше посветен на разширяване на границите. Животът ми беше концентриран върху победите. Животът ми беше изцяло съсредоточен върху подобряването на рекорди“, заяви Кипчоге.

"Но сега казвам, че това не е оттегляне, а преход към бягане с цел. И тази цел е да служа на човечеството.“От рекорди към глобална мисия

Турнето ще включва участие на Елиуд Кипчоге в утвърдени маратони, включително маратона на Антарктида, където миналогодишното време на победителя беше 3:38.

Въпреки че възнамерява да се състезава в професионалните групи, последните му представяния подсказват за нова ера за краля на маратона.

Неговото време от 2:14:36 в Ню Йорк беше най-слабото в 13-годишната му маратонска кариера, а 17-ото му място също беше личен антирекорд.

На прага на своя 41-ви рожден ден тази седмица, последните резултати на Елиуд Кипчоге са естествено развитие за спортист, който доминираше в спорта почти десетилетие.

Между 2014 г. и 2022 г. той беше практически непобедим, спечелвайки два златни олимпийски медала и подобрявайки световния рекорд два пъти, като в крайна сметка го свали до невероятните 2:01:09.

Неговата доминация беше толкова категорична, че той си създаваше собствени предизвикателства, като например прочутото слизане под двучасовата бариера в маратона по време на специално организирано събитие във Виена през 2019 г.

Хелън Обири постави нов рекорд на маратона на Ню Йорк

Наследство отвъд финалната линия Постиженията на Елиуд Кипчоге се простират и извън маратона. Кариерата му на писта включва златен медал от Световно първенство в изключително силен финал на 5000 метра и два олимпийски медала.

Той е широко смятан за най-великия маратонец на всички времена и един от най-изключителните атлети в историята на леката атлетика.

Макар "Световното турне на Елиуд Кипчоге“ да звучи по-скоро като прощално турне на рок звезда, то отразява уникалния му статут в спорта. Като най-известния бегач на дълги разстояния на планетата, Елиуд Кипчоге надхвърли пределите на маратонското бягане.

За неговите фенове по целия свят възможността да видят легендата да бяга на живо може да се окаже по-важна от това да станат свидетели на поредното рекордно представяне.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages