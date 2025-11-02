Хелен Обири постави нов рекорд на маратона на Ню Йорк

Кенийката Хелен Обири, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през миналото лято, спечели Маратона на Ню Йорк за втори път след 2023, като направи рекорд на трасето - 2:19.51 часа.

🏆 New York City Marathon women's champion 🏆



Hellen Obiri makes history with a sensational run of 2:19:51 to regain her crown in the Big Apple 🗽



The Kenyan becomes the first ever female athlete to run sub-2:20 in NYC and takes apart Margaret Okayo's course record of 2:22:31… pic.twitter.com/dHZiSFBFia — AW (@AthleticsWeekly) November 2, 2025

35-годишната Обири изпревари сънародничката си Шарон Локеди, която завърши с време 2:20.07 часа. И двете подобриха рекорда на Маргарет Окайо от 2003 - 2:22.31. Олимпийската шампионка от Париж - Сифан Хасан от Нидерландия, остана едва на шесто място, два месеца след като спечели маратона в Сидни. Миналогодишната шампионка - Шейла Чепкируи (Кения), завърши на трето място с време 2:20.24 часа.

Performance of a lifetime! 🔥



Hellen Obiri makes a decisive move with 800m to go in the New York Marathon, breaking the course record by nearly three minutes! 👏 pic.twitter.com/C4M2MfB1qb — TNT Sports (@tntsports) November 2, 2025

В мъжкото бягане също имаше пълен триумф на Кения, като атлети от тази страна заеха местата на подиума. Бенсон Кипруто победи с време 2:08.09 часа, като изпревари с 16 стотни Александър Мутисо и 47 секунди третия - Алберт Корир.

🏆 New York City Marathon men's champion 🏆



Benson Kipruto beats compatriot Alexander Mutiso in an incredible photo finish at the New York City Marathon 🗽



After 26.2 miles of running, the Kenyan duo both clock 2:08:09 and Kipruto takes the win by just 0.16 of a second 🤯 pic.twitter.com/jR8tJ4NQ0z — AW (@AthleticsWeekly) November 2, 2025

Легендата Елиуд Кипчоге, който е на 40 години, завърши на 17-о място в време 2:14.36.

Снимки: Gettyimages