  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Хелен Обири постави нов рекорд на маратона на Ню Йорк

Хелен Обири постави нов рекорд на маратона на Ню Йорк

  • 2 ное 2025 | 19:23
Кенийката Хелен Обири, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Париж през миналото лято, спечели Маратона на Ню Йорк за втори път след 2023, като направи рекорд на трасето - 2:19.51 часа. 

35-годишната Обири изпревари сънародничката си Шарон Локеди, която завърши с време 2:20.07 часа. И двете подобриха рекорда на Маргарет Окайо от 2003 - 2:22.31. Олимпийската шампионка от Париж - Сифан Хасан от Нидерландия, остана едва на шесто място, два месеца след като спечели маратона в Сидни. Миналогодишната шампионка - Шейла Чепкируи (Кения), завърши на трето място с време 2:20.24 часа.

В мъжкото бягане също имаше пълен триумф на Кения, като атлети от тази страна заеха местата на подиума. Бенсон Кипруто победи с време 2:08.09 часа, като изпревари с 16 стотни Александър Мутисо и 47 секунди третия - Алберт Корир.

Легендата Елиуд Кипчоге, който е на 40 години, завърши на 17-о място в време 2:14.36.

Снимки: Gettyimages

