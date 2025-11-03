Популярни
Лудогорец обяви програмата си до мача с Ференцварош
Лудогорец обяви програмата си до мача с Ференцварош

Лудогорец заминава за Унгария в сряда (5 ноември) в 11:15 часа с чартърен полет от Варна за Будапеща, информират “орлите”. Мач №4 от основната фаза на Лига Европа срещу Ференцварош е в четвъртък (6 ноември) от 21:00 ч. местно време (22:00 ч. българско) на стадион „Групама Арена“.

В сряда треньорът на шампионите Тодор Живондов и капитанът Антон Недялков ще дадат пресконференция в 18:30 часа, а половин час по-късно – в 19:00 местно време – ще се проведе официалната тренировка на „Групама Арена“.

В петък сутринта тимът ще има тренировка в Будапеща, а полетът за Варна е в 15:00 ч. местно време. Очаква се шампионите да кацнат в морската столица около 17:30 ч.

