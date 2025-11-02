Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

Временният наставник на Лудогорец Тодор Живондов говори след ремито (0:0) срещу Черно море на стадион "Тича". Специалистът заяви, че въпреки изоставането си в точките, "орлите" ще се борят до последно за върха.

"Първо, поздравления за двата отбора, беше голяма битка наистина. И двата отбора имаха ситуации, ако трябва да бъдем коректни. Нашият вратар се намеси добре, когато трябваше. Лудогорец ще излезе от тази ситуация, да се надяваме, че ще е скоро. Лошото е, че вече изоставаме от Левски със сериозен точков актив, но това не означава, че Лудогорец няма да се опита да ги догони до края на първенството. Не смятам, че има напрежение у играчите, по-скоро ни липсват две-три победи.

И днес загубихме важен футболист - Текпетей, Лудогорец е клуб, който винаги взима верните решения, това ще се случи в най-скоро време. Исках страшно много днес да спечелим, разбира се. Футболистите проявиха характер, не обичам да говоря шлифовано, но е така. Първенството е дълго, трябва ни търпение. Трябва ни подобрени в последната третина. Съжалявам за загубата на Текпетей, ще разберем тепърва колко ще отсъства. С Ференцварош е коренно различен мач. Трябва Лудогорец да е доста умен и пресметлив с отбора на Ференцварош", заяви временният треньор на шампионите.