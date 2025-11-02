Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

  • 2 ное 2025 | 20:04
  • 708
  • 1
Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

Временният наставник на Лудогорец Тодор Живондов говори след ремито (0:0) срещу Черно море на стадион "Тича". Специалистът заяви, че въпреки изоставането си в точките, "орлите" ще се борят до последно за върха.

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки
Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

"Първо, поздравления за двата отбора, беше голяма битка наистина. И двата отбора имаха ситуации, ако трябва да бъдем коректни. Нашият вратар се намеси добре, когато трябваше. Лудогорец ще излезе от тази ситуация, да се надяваме, че ще е скоро. Лошото е, че вече изоставаме от Левски със сериозен точков актив, но това не означава, че Лудогорец няма да се опита да ги догони до края на първенството. Не смятам, че има напрежение у играчите, по-скоро ни липсват две-три победи.

Съдия контузи звезда на Лудогорец
Съдия контузи звезда на Лудогорец

И днес загубихме важен футболист - Текпетей, Лудогорец е клуб, който винаги взима верните решения, това ще се случи в най-скоро време. Исках страшно много днес да спечелим, разбира се. Футболистите проявиха характер, не обичам да говоря шлифовано, но е така. Първенството е дълго, трябва ни търпение. Трябва ни подобрени в последната третина. Съжалявам за загубата на Текпетей, ще разберем тепърва колко ще отсъства. С Ференцварош е коренно различен мач. Трябва Лудогорец да е доста умен и пресметлив с отбора на Ференцварош", заяви временният треньор на шампионите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 89822
  • 209
Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

Даниел Наумов излезе с позиция и нападна коментатора на дербито

  • 2 ное 2025 | 15:13
  • 22724
  • 73
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 67912
  • 81
Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

Вече и официално: Локомотив (Пд) поиска служебна победа в дербито

  • 2 ное 2025 | 15:02
  • 10348
  • 9
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 26593
  • 19
Нанков: Не ни достигна класа и увереност

Нанков: Не ни достигна класа и увереност

  • 2 ное 2025 | 14:59
  • 1191
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 37965
  • 116
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 89822
  • 209
На полувремето: Барселона 2:1 Елче

На полувремето: Барселона 2:1 Елче

  • 2 ное 2025 | 19:30
  • 5783
  • 13
Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

  • 2 ное 2025 | 20:24
  • 9981
  • 6
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 81704
  • 334
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 67912
  • 81