  Барселона
  2. Барселона
  Флик: Липсва ни качество в състава, но най-важни са трите точки

Флик: Липсва ни качество в състава, но най-важни са трите точки

  3 ное 2025 | 05:34
  • 111
  • 0

Треньорът на Барселона Ханзи Флик даде своята оценка за мача срещу Елче (3:1), като призна, че той далеч не е бил лесен. Причината за това е липсата на важни играчи в състава му.

„Видях неща, които направихме добре, но също така трябва да се подобряваме. Трябва да се борим. Днес имахме съперник, който искаше топката, и не беше лесно. Трябваше да пресираме и го направихме, затова вкарахме първите два гола и създадохме повече положения“, започна Флик.

Барселона имаше само 49% владеене на топката на „Естади Олимпик Луис Компанис“, но Флик не беше притеснен от това. Все пак той призна, че в момента не разполага с играчите, които са му нужни, за да играе по идеалния за него начин.

„Не е трудно да имаш контрол без Педри. Можем да го постигнем и така. Педри е отличен играч и го искаме във всеки мач, но без него трябва да се справяме. Можем да подобрим много неща и ще го направим. Това са още три точки и продължаваме напред. Не е лесно, имаме много играчи, които не можаха да играят в последните няколко мача. Липсва ни качество. Последните две тренировки бяха много добри, едни от най-добрите през този сезон. Трябва да говорим за владеенето на топката, не бяхме съвсем добри в това отношение. Най-важното са трите точки. Направихме крачка напред и трябва да сме позитивни", допълни германецът.

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Той също така даде актуална информация за Ламин Ямал и физическото му състояние след гола, който 18-годишният талант отбеляза.

„Той трябва да се справя с контузията си. Да тренира, да се лекува. Това е добра стъпка за него. Не можем да кажем, че е на 100%. Трябва да управляваме състоянието му“, разкри треньорът.

Флик се изказа много ласкаво и за Фермин Лопес, който се отличи със силно представяне по време на победата над Елче.

„Той направи много добри неща, но това важи за целият отбор. Не е на 100% и трябва да подобри някои неща, но както и целият отбор. В последните мачове той винаги е участвал в създаването на положения и голове“, завърши специалистът.

Снимки: Gettyimages

