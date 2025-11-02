Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Араухо е титуляр за Барселона (съставите)

Араухо е титуляр за Барселона (съставите)

  • 2 ное 2025 | 18:28
  • 1082
  • 2
Араухо е титуляр за Барселона (съставите)

Барселона е домакин на Елче в среща от 11-тия кръг на испанското първенство. И този мач, който започва в 19:30 часа, няма да се играе на “Спотифай Камп Ноу”, а на “Луис Компанис”.

След като преди седмица загубиха от Реал Мадрид и заради снощния успех на “белите” срещу Валенсия, каталунците вече са на 8 точки зад лидера.

Елче пък започна много силно сезона в Ла Лига, но в последните си три мача взе само една точка.

И този път Роберт Левандовски не е титуляр за Барса, тъй като треньорът Ханзи Флик залага на същите офанзивни футболисти от Ел Класико. Роналд Араухо получава един от все по-редките си шансове да е титуляр, а Марк Касадо заменя наказания и в същото време контузен Педри.

