Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Парма стартира със светкавичен гол в дербито, след което всичко се обърка

Парма стартира със светкавичен гол в дербито, след което всичко се обърка

  • 2 ное 2025 | 21:37
  • 352
  • 0
Парма стартира със светкавичен гол в дербито, след което всичко се обърка

Отборът на Болоня осъществи обрат и спечели с 3:1 гостуването си на Парма в дербито на Емилия-Романя от 10-ия кръг на Серия "А". Така „рособлу“ записаха осми пореден мач без загуба във всички турнири, докато техният съперник няма победа в последните си пет срещи.

„Дуковете“ стартираха отлично двубоя, тъй като Адриан Бернабе се разписа още в 12-ата секунда след силно изритана топка от вратаря Зион Сузуки, която достигна противниковото наказателно поле. Това е най-бързият гол в италианския елит през сезона, както и третият в това отношение от поне 2004/05 насам.

След това обаче всичко се обърка за домакините. Неприятностите започнаха в 24-тата минута, когато Сантиаго Кастро възстанови равенството с удар отблизо след асистенция на Емил Холм. Халфът Кристиян Ордонес пък си изкара два бързи жълти картона, заради което беше изгонен от игра в 35-ата минута. Междувременно, още преди почивката Карлос Куеста трябваше да извърши две принудителни смени заради контузии на Науел Естевес и Алесандро Чиркати.

Гостите пък се възползваха от числовия си превес и през второто полувреме отбелязаха нови два гола, с които си гарантираха крайния успех. В 68-ата минута настъпи суматоха сред защитниците на Парма след центриране на Хуан Миранда, от което се възползва Кастро за втория си гол в двубоя. В добавеното време пък левият бек оформи крайния резултат със страхотен шут от малък ъгъл.

Така Болоня се настани на четвъртото място в класирането с актив от 18 точки, докато Парма заема 16-ата позиция със своите 7 пункта.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Безпроблемна победа за Десподов и компания

Безпроблемна победа за Десподов и компания

  • 2 ное 2025 | 21:28
  • 309
  • 0
Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

Загуба за Бастунов и Христов в Португалия

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 340
  • 0
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 14907
  • 71
Хофенхайм си тръгна с три точки от Волфсбург

Хофенхайм си тръгна с три точки от Волфсбург

  • 2 ное 2025 | 21:08
  • 352
  • 0
Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

  • 2 ное 2025 | 21:48
  • 3118
  • 2
Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

Петко Христов се появи в края при нова загуба на Специя

  • 2 ное 2025 | 20:40
  • 836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 50939
  • 160
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 97145
  • 221
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 86309
  • 341
Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

Милан 0:0 Рома, "вълците" показаха зъби в началото

  • 2 ное 2025 | 21:48
  • 3118
  • 2
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 14907
  • 71
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 76153
  • 92