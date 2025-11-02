Парма стартира със светкавичен гол в дербито, след което всичко се обърка

Отборът на Болоня осъществи обрат и спечели с 3:1 гостуването си на Парма в дербито на Емилия-Романя от 10-ия кръг на Серия "А". Така „рособлу“ записаха осми пореден мач без загуба във всички турнири, докато техният съперник няма победа в последните си пет срещи.

„Дуковете“ стартираха отлично двубоя, тъй като Адриан Бернабе се разписа още в 12-ата секунда след силно изритана топка от вратаря Зион Сузуки, която достигна противниковото наказателно поле. Това е най-бързият гол в италианския елит през сезона, както и третият в това отношение от поне 2004/05 насам.

След това обаче всичко се обърка за домакините. Неприятностите започнаха в 24-тата минута, когато Сантиаго Кастро възстанови равенството с удар отблизо след асистенция на Емил Холм. Халфът Кристиян Ордонес пък си изкара два бързи жълти картона, заради което беше изгонен от игра в 35-ата минута. Междувременно, още преди почивката Карлос Куеста трябваше да извърши две принудителни смени заради контузии на Науел Естевес и Алесандро Чиркати.

Гостите пък се възползваха от числовия си превес и през второто полувреме отбелязаха нови два гола, с които си гарантираха крайния успех. В 68-ата минута настъпи суматоха сред защитниците на Парма след центриране на Хуан Миранда, от което се възползва Кастро за втория си гол в двубоя. В добавеното време пък левият бек оформи крайния резултат със страхотен шут от малък ъгъл.

Така Болоня се настани на четвъртото място в класирането с актив от 18 точки, докато Парма заема 16-ата позиция със своите 7 пункта.

Снимки: Gettyimages