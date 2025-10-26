Популярни
Луд развой: Фиорентина за малко да спечели загубен двубой

  • 26 окт 2025 | 21:15
  • 557
  • 0

Фиорентина остана на сантиметри от забележителен обрат срещу Болоня в регионално дерби от 8-ия кръг на Серия “А”, играно във Флоренция. До 73-тата минута домакините губеха с 0:2, но после успяха да изравнят, а в добавеното време пропиляха шанс за победен гол. А те изключително много се нуждаеха от успеха, който щеше да им бъде едва първият през кампанията в калчото. Фиорентина остава без победа и е в зоната на изпадащите, което поставя под сериозна въпросителна оставането на треньора Стефано Пиоли.

Мачът на “Артемио Франки” предложи неочаквана драма. Сантиаго Кастро в 25-ата и Николо Камбиаги в 52-рата донесоха добър аванс на Болоня. В 66-ата топката се оказва в мрежата на “виолетовите” за трети път и някои ядосани фенове на домакините дори си тръгнаха от стадиона. Последва обаче преразглеждане на ситуацията от ВАР и беше маркирана засада на Орсолини, заради което резултатът се запази 0:2.

Скоро след това Фиорентина намали от дузпа, вкарана от Алберт Гудмундсон в 73-тата.

Последва дискусионна ситуация за евентуален наказателен удар в полза на Болоня в 83-тата, когато Федерико Бернардески падна на земята, претендирайки за нарушение. Такова обаче не беше отчетено от арбитрите, а секунди по-късно се стигна до фал и изгонване на защитника на гостите Емил Холм за втори жълт картон.

Численото предимство си оказа влияние и в началото на добавеното време Бернардески от своя страна направи дузпа, спирайки топката с ръка след удар на Мойс Кийн. Тъмнокожият нападател сам реализира наказателния удар за 2:2.

И това обаче не беше всичко, защото остана време за още атаки. Така в деветата минута на продължението Додо пропусна на празна врата да донесе трите точки на Фиорентина.

