Болоня и Торино се занулиха

Отборите на Болоня и Торино не излъчиха победител в мача помежду си от 9-ия кръг на Серия "А". Срещата завърши при резултат 0:0 и всеки от двата тима прибави по точка в актива си.

Макар да нямаше голове, мачът не бе чак толкова лош, като и двата тима имаха своите положения. Торино бе най-близо до гола в 24-тата минута, когато изстрел на Че Адам се отби от напречната греда.

Болоня също имаше някои интересни атаки, но и домакините не намериха верния път към гола.

В крайна сметка мачът завърши без победител, като това не е чак толкова лошо за домакините, които продължиха серията си от 7 поредни мача без загуба във всички турнири и излязоха на 6-ото място с 15 точки.

Торино също може да се похвали с добра серия от четири мача без поражение и заема 11-ото място с 12 точки.

Снимки: Gettyimages