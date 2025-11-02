Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 19:09
  • 875
  • 0
Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

След като Ландо Норис разкри, че се е маскирал като Фабио Куартараро за Хелоуин, световният шампион в MotoGP за 2021 година публикува снимки, на които се вижда, че той е върнал жеста на настоящия лидер във Формула 1.

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин
Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Подобно на Норис, и Куартараро беше облякал състезателен екип на другия, използвайки една от своите каски. В случая французинът също използва специален дизайн, на който е изобразен ликът на Жокера.

Публикацията на Куартараро е доказателство за близките приятелски отношения между него и Норис. За тази колаборация между двамата спомага и фактът, че техните отбори, съответно Ямаха и Макларън, имат общ голям спонсор.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 15:10
  • 1364
  • 0
В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

  • 2 ное 2025 | 14:57
  • 910
  • 2
Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

  • 2 ное 2025 | 14:29
  • 2425
  • 0
Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

  • 2 ное 2025 | 14:09
  • 2216
  • 0
Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

  • 2 ное 2025 | 13:25
  • 7932
  • 1
Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

  • 1 ное 2025 | 14:12
  • 2249
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 37645
  • 116
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 89687
  • 209
На полувремето: Барселона 2:1 Елче

На полувремето: Барселона 2:1 Елче

  • 2 ное 2025 | 19:30
  • 5709
  • 13
Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

  • 2 ное 2025 | 20:24
  • 9894
  • 6
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 81633
  • 334
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 67797
  • 81