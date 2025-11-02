Фабио Куартараро върна жеста на Ландо Норис с костюма си за Хелоуин

След като Ландо Норис разкри, че се е маскирал като Фабио Куартараро за Хелоуин, световният шампион в MotoGP за 2021 година публикува снимки, на които се вижда, че той е върнал жеста на настоящия лидер във Формула 1.

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Подобно на Норис, и Куартараро беше облякал състезателен екип на другия, използвайки една от своите каски. В случая французинът също използва специален дизайн, на който е изобразен ликът на Жокера.

Публикацията на Куартараро е доказателство за близките приятелски отношения между него и Норис. За тази колаборация между двамата спомага и фактът, че техните отбори, съответно Ямаха и Макларън, имат общ голям спонсор.