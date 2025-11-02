Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 15:10
  • 463
  • 0
Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис избра интересен костюм, с който да се маскира за Хелоуин.

Снощи британският пилот на Макларън публикува снимки в своя профил в Инстаграм, на които се вижда как той е облякал състезателен гащеризон на световния шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро. Единственото отклонение от екипа на Куартараро беше каската, тъй като Норис използва една от своите каски, по-точно специалната цветова схема, изобразяваща баскетболна топка, с която британецът се състезава в Маями през 2022 година.

Иначе изборът на Норис да се маскира като Куартараро не е толкова изненадващ предвид факта, че двамата са близки приятели. Отделно отборите на двамата, съответно Макларън и Ямаха, имат общ спонсор, което също спомага за този избор на Норис. Под поста на Норис, Куартараро го нарече "легенда", а от тима на Ямаха също одобриха избора на британеца.

А под гащеризона на Куартараро, Норис беше облякал тениска на футболния Манчестър Юнайтед, брандирана с неговите инициали LN.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

  • 2 ное 2025 | 14:57
  • 355
  • 0
Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

  • 2 ное 2025 | 14:29
  • 1263
  • 0
Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

  • 2 ное 2025 | 14:09
  • 1105
  • 0
Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

  • 2 ное 2025 | 13:25
  • 4657
  • 0
Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

  • 1 ное 2025 | 14:12
  • 2227
  • 0
Тото Волф се върна към Абу Даби 2021 и нарече Майкъл Маси "лунатик"

Тото Волф се върна към Абу Даби 2021 и нарече Майкъл Маси "лунатик"

  • 1 ное 2025 | 12:33
  • 2355
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

  • 2 ное 2025 | 15:14
  • 24345
  • 21
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 14901
  • 14
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 55782
  • 301
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 7608
  • 7
Втора лига на живо: "драконите" с втори гол

Втора лига на живо: "драконите" с втори гол

  • 2 ное 2025 | 15:50
  • 9966
  • 2
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 5060
  • 5