Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис избра интересен костюм, с който да се маскира за Хелоуин.

Снощи британският пилот на Макларън публикува снимки в своя профил в Инстаграм, на които се вижда как той е облякал състезателен гащеризон на световния шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро. Единственото отклонение от екипа на Куартараро беше каската, тъй като Норис използва една от своите каски, по-точно специалната цветова схема, изобразяваща баскетболна топка, с която британецът се състезава в Маями през 2022 година.

Иначе изборът на Норис да се маскира като Куартараро не е толкова изненадващ предвид факта, че двамата са близки приятели. Отделно отборите на двамата, съответно Макларън и Ямаха, имат общ спонсор, което също спомага за този избор на Норис. Под поста на Норис, Куартараро го нарече "легенда", а от тима на Ямаха също одобриха избора на британеца.

А под гащеризона на Куартараро, Норис беше облякал тениска на футболния Манчестър Юнайтед, брандирана с неговите инициали LN.