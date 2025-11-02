Популярни
Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Северозапад

  • 2 ное 2025 | 17:41
  • 507
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Северозапад

Вчера се изиграха всички мачове от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Академик (Свищов) загуби първи точки през тази кампания, след като направи равен с Ком (Берковица). Вторият Локо (Мездра) пък победи Партизан (Червен бряг).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

1 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:

Етър II (Велико Търново) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3

0:1-Любомир Генчев (15)

0:2-Любомир Генчев (70)

0:3-Любомир Генчев (80)

1:3-Янислав Илиев (82 автогол)

2:3- ? (88 автогол)

Ювентус (Малчика) - Ловеч (Ловеч) 0:3

0:1-Константин Генков (36)

0:2-Галин Стоянов (62)

0:3-Галин Стоянов (90)

Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 2:0

1:0-Васил Калоянов (16)

2:0-Васил Калоянов (56)

Павликени (Павликени) - Бдин (Видин) 0:1

0:1-Жоао Стоко (66)

ФК Троян (Троян) - Левски 2007 (Левски) 0:4

0:1-Ивайло Иванов (43)

0:2-Ивайло Иванов (55)

0:3-Ивайло Иванов (66 дузпа)

0:4-Ивайло Иванов (75)

Ком (Берковица) - Академик (Свищов) 0:0

