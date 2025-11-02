Резултати, голмайстори и класиране след 11-ия кръг на Северозапад

Вчера се изиграха всички мачове от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Академик (Свищов) загуби първи точки през тази кампания, след като направи равен с Ком (Берковица). Вторият Локо (Мездра) пък победи Партизан (Червен бряг).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
1 ноември 2025 г., събота, 14:30 ч:
Етър II (Велико Търново) - Янтра (Полски Тръмбеш) 2:3
0:1-Любомир Генчев (15)
0:2-Любомир Генчев (70)
0:3-Любомир Генчев (80)
1:3-Янислав Илиев (82 автогол)
2:3- ? (88 автогол)
Ювентус (Малчика) - Ловеч (Ловеч) 0:3
0:1-Константин Генков (36)
0:2-Галин Стоянов (62)
0:3-Галин Стоянов (90)
Локомотив (Мездра) - Партизан (Червен бряг) 2:0
1:0-Васил Калоянов (16)
2:0-Васил Калоянов (56)
Павликени (Павликени) - Бдин (Видин) 0:1
0:1-Жоао Стоко (66)
ФК Троян (Троян) - Левски 2007 (Левски) 0:4
0:1-Ивайло Иванов (43)
0:2-Ивайло Иванов (55)
0:3-Ивайло Иванов (66 дузпа)
0:4-Ивайло Иванов (75)
Ком (Берковица) - Академик (Свищов) 0:0