Макс Верстапен ще диша малко по-спокойно до края на сезона

  • 2 ное 2025 | 17:24
  • 5187
  • 0

Макс Верстапен ще може да диша малко по-спокойно до края на сезона във Формула 1, след като давността на част от наказателните точки в неговия лиценз изтече.

Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година
Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

Според правилника на Формула 1 всяка една наказателна точка има давност от точно 12 месеца, след което тя бива зачеркната. Ако в този период даден пилот събере 12 наказателни точки, той автоматично получава забрана за участие в едно състезание, след което лицензът му бива изчистен от наказателните точки.

Между състезанията в Мексико миналата седмица и предстоящата следващия уикенд Гран При на Сао Пауло Верстапен губи общо три от деветте точки, които имаше на своя лиценз. Две от тях му бяха дадени на 27 октомври 2024, след като той избута Ландо Норис от пистата по време на състезанието на „Ерманос Родригес“. Другата точка датира от 2 ноември 2024, а тя беше дадена заради движението с прекалено висока скорост по време на виртуалната кола на сигурността в спринта в Бразилия.

Така в лиценза на Верстапен ще останат само шест точки, а давността на три от тях ще изтече до края на годината. Първата от тях ще бъда зачеркната на 1 декември, а тя беше дадена на Верстапен заради блокирането на Джордж Ръсел в квалификацията в Катар миналата година. Седмица по-късно, на 8 декември, той удари Оскар Пиастри на старта в Абу Даби, за което получи две наказателни точки.

Освен Верстапен малко по-спокойно ще може да диша и Оливър Беарман, който също губи две наказателни точки от своя лиценз. Те му бяха дадени по време на участието му в Гран При на Сао Пауло преди година за предизвикването на контакт с Франко Колапинто по време на състезанието на „Интерлагос“.

