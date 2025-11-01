Валери Домовчийски: 90 минути тотално себераздаване

Утре, СФК Раковски от едноименния град играе в Пловдив с втория отбор на местния Локомотив. Срещата е от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои двубой срещу съперник, чийто състав е от млади играчи. Селектирани, подготвени и амбицирани момчета да намерят мястото си в мъжкия футбол. Ясно е, че ще е двубой с много движение. Трябва да дадем всичко от себе си, за да постигнем добър резултат. Необходима е и 90 минути пределна концентрация – много да внимаваме, особено в защита“, коментира пред Sportal.bg Валери Домовчийски, играещ старши треньор на СФК Раковски.