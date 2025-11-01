Димитър Дерменджиев: От нас зависи

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) приема СФК Раковски от едноименния град. Срещата от 15-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Представянето ни в последния мач беше най-слабото от началото на сезона. Ако играем по същия начин в предстоящия двубой, нищо добро не ни очаква. Срещу нас ще е отбор с опитни футболисти. Ние трябва да се възползваме от нашите предимства – енергия, бързина, издържливост. Направим ли го, шансовете ни за успех са значителни“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.