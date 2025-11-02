Популярни
Вангел Вангелов: Смятам, че мога да се справя със задачите в ЦСКА
Вангел Вангелов: Смятам, че мога да се справя със задачите в ЦСКА

  • 2 ное 2025 | 16:51
Новият изпълнителен директор на ЦСКА Вангел Вангелов сподели своите впечатления от първия мач, в който е част от ръководството на тима. Той даде кратък коментар след успеха с 3:1 на „червените“ над Монтана.

„Изиграхме нелош мач, изпуснахме доста положения. Мисля, че ако продължаваме в този дух, ще имаме по-добри резултати. Разбира се, това е велик клуб. Тази отговорност е голяма. Докато съм тук, ще направя всичко, което мога ЦСКА да бъде на правилния път.

Аз съм тук да свърша работа. Надявам се всичко да е наред. Трябва да вдигна нивото на ЦСКА, но това е тема на дълъг разбор. Сега не е моментът. Ако искате, попитайте колегите за спортно-техническата част за мача. А за мен ще имаме време да поговорим по-дълго за плановете. Аз съм ги представил към собствениците, така че ви благодаря за днес.

Смятам, че мога да се справя със задачите. Щом съм приел предложението, смятам, че мога да се справя. Благодаря ви“, завърши Вангел Вангелов пред журналистите.

