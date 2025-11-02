Бойко Величков: Манталитетът и историята показват, че ЦСКА трябва да бъде първи

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков сподели мнението си след победата над Монтана (3:1). Той говори за предстоящото дерби с Левски, като заяви, че манталитетът и историята показват, че "армейците" трябва да бъдат първи.

"Ясно беше, че с оглед позиция, на която се намирахме, тези последни три двубоя за първенство, плюс този за Купата, бяха в графата „задължителни“ и трябваше да направим всичко възможно да вземем максималния брой точки от тях. Игрово показахме доста добри неща. Ние сме далеч от мисълта, че можем през цялото време да демонстрираме тези отлични неща, които показахме срещу Берое. Знаем нашите слабости и знаем как да печелим тези двубои. Радвам се, че успяхме да го направим, защото имаме още много работа за вършене.

Христо Янев има манталитетът, който е необходим за нашия клуб. Радващото е, че в момента в клуба хората, които работят, знаят какво трябва да бъде и това дава ясна посока къде трябва да сме. Вярвам, че е ясно и как трябва да се случи това нещо. Христо се справя отлично.

Знам колко непредвидимо може да бъде дербито. Левски е в добро спортно-техническо състояние и е на отлична позиция. Ние си гледаме нашата роля и да излезем по начин, по който да дадем най-доброто от себе си. Това е целта. Нашата концентрация трябва да бъде нивото на представяне на терена.



Много неща имаме за решаване. Разговорите с Вангел Вангелов са непрекъснати, във всякакви посоки.

Със сигурност искаме да имаме отличен отбор, който да се бори за първото място. Знаем какви футболисти трябва да бъдат привлечени. ЦСКА трябва да се бори за трите точки във всеки мач и да наваксва, както напоследък прави, в класирането. Манталитетът и историята показват, че ЦСКА трябва да бъде първи", каза Величков.

