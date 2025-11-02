Полина Нейкова: Искам да играем бърз волейбол

Полина Нейкова отново е част от ЦСКА. След 6 сезона отсъствие разпределителката се завърна в своя втори дом – зала „Васил Симов“. Натрупала опит в първенствата на Гърция, Франция и Азербайджан тя трябва да внесе хладнокръвие в играта на нашия тим. Ето какво каза 27-годишната Нейкова за сайта на клуба CSKAvolley.com след първите две победи на тима на Юлия Иванова в първенството.

- Полина, добре дошла у дома.

– Благодаря. Действително, за мен ЦСКА е като дом, познавам всички в клуба и мога да го определя точно така.

- С какви чувства и емоции се завръщаш в клуба след близо 6 години?

– Чувствата са смесени, защото идвам след майчинство и все още нямам нужната увереност. В момента има много млади момичета, с които не се познавахме преди това, но с напредване на времето, продължителна работа и когато навляза в добър ритъм, всичко ще се получи добре.

- Как ти се отразява и на теб самата завръщането на полето?

– Честно казано ми липсваше. Близо две години не съм играла волейбол и нямах търпение отново да съм на полето.

- Предвид, че си от по-опитните в състава, готова ли си да заемеш лидерска роля в клуба?

– Смятам, че съм готова. Момичетата са много разбрани, трудят се усилено в залата. Всяка една от тях допринася за това да стоим добре на полето. Независимо че съм по-опитна очаквам да си помагаме една на друга, за да мога и аз да вляза по-бързо в ритъм.

- Натрупа солиден опит в чужбина, играейки в Азербайджан, Франция и Гърция. С какво той ще ти помогне сега в ЦСКА?

– Надявам се да помогна с по-комбинативна игра. Искам да покажем по-бърз волейбол и каквото съм научила от другите треньори, да го приложим в действие. Но истината е, че момичетата се справят много добре и съм оптимистично настроена.

- Как ти се струва отборът ни?

– Определено е млад. Повечето от момичетата са девойки младша и старша възраст. Знаем, че в България има един доминиращ отбор, в лицето на Марица, но се надявам да играем финал и да се доближим максимално до тях. Искам да израстваме с всеки мач.

- В последните години битката сякаш е между ЦСКА и Левски, но не за титлата, а за второто място...

– Да, така се получава. Още в първия ми период в ЦСКА ситуацията бе такава и не се е променила. Това не е много добре за българския волейбол, но работим, за да изградим състав, който да се бори за титлата. Надявам се да бъдем приятната изненада. Млади сме, но спортът е за това – да се конкурираме и да вярваме, че можем да направим нещо голямо.

- Какво си пожелаваш за този сезон?

– Всички да сме живи и здрави, да няма контузии. Искам годината ни да е много успешна, всички момичета да израснат и да се представим по възможно най-добрия начин в първенството.

- Какво би казала на феновете ни?

– Винаги да ни подкрепят. Не само женския отбор, но и мъжкия, както и другите спортове на ЦСКА. Да идват в залата и заедно да се радваме на победи.