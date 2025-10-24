Волейболистките на ЦСКА с чиста победа срещу Варна ДКС

Волейболистките на ЦСКА записаха още една чиста победа в женската "Demax+" Лига. Момичетата на Юлия Иванова минаха без особени проблеми и спечелиха гостуването си на Варна ДКС с 3:0 (26:24, 25:17, 25:21) в среща от 2ия кръг на първенството.

Така ЦСКА е с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране, докато варненки допуснаха втора поредна загуба. В следващия 3-и кръг ЦСКА е отново гост, но на Дея спорт (Бургас), а Варна ДКС има поредно домакинство - на ЦПВК.

"Червените" волейболистки имаха затруднения единствено в първия гейм. В него играта бе равностойна, но в самия край ЦСКА показа характер и повече аргументи, за да ликува след 26:24 точки. Това „отпуши“ мача за армейките, които доминираха в оставащото време на полето и ликуваха след 25:17, 25:21 и 3:0.