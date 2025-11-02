Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

  • 2 ное 2025 | 14:29
  • 1256
  • 0

Легендарният дизайнер във Формула 1 Ейдриън Нюи разкри пред журналиста Джейм Алън, че от присъединяването си към отбора на Астън Мартин той изпитва „дежавю“, сравнявайки сегашното положение в Силвърстоун с началните му години в Ред Бул.

Нюи напусна Биковете в хода на сезон 2024 след близо 20-годишен престой в Милтън Кийнс, за да се насочи към Силвърстоун. Той започна работата си в Астън Мартин в началото на март тази година и целият му фокус веднага беше носочен към работата по болида на британския тим за сезон 2026, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила.

Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?
Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?

„Това беше културното нещо, когато се присъединих към Ред Бул, тимът беше роден от праха на Ягуар, който пък беше под дългогодишния контрол на Форд. Никога не беше имал значими успехи, не мисля, че дори беше имал подиум.

„С логото на Ягуар те имаха много ограничени успехи и затова хората бяха започнали да губят вяра, че някога ще могат да спечелят титлата. А щом веднъж спреш да вярваш, че можеш да направиш нещо, тогава нещата стават зле.

„Самодоволството се настанява, мързелът също, както и липсата на самоувереност и ако не внимаваш, може да се появи и култура на обвиняване. Това беше нещо, което беше много трудно да обърнем в Ред Бул. Няма да казвам много, но в момента изпитвам дежавю“, каза Нюи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

Ландо Норис се маскира като Фабио Куартараро за Хелоуин

  • 2 ное 2025 | 15:10
  • 462
  • 0
В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

В Макларън очакват тази година да се представят по-силно в Лас Вегас

  • 2 ное 2025 | 14:57
  • 350
  • 0
Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

Шефът на Ред Бул обясни защо тимът продължи да развива RB21 толкова дълго

  • 2 ное 2025 | 14:09
  • 1097
  • 0
Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

Формула 1 обмисля драстична промяна в правилата за 2026 година

  • 2 ное 2025 | 13:25
  • 4631
  • 0
Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

Хюндай намери как да заобиколки ограниченията за тестове в WRC

  • 1 ное 2025 | 14:12
  • 2227
  • 0
Тото Волф се върна към Абу Даби 2021 и нарече Майкъл Маси "лунатик"

Тото Волф се върна към Абу Даби 2021 и нарече Майкъл Маси "лунатик"

  • 1 ное 2025 | 12:33
  • 2355
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

Арда (Кърджали) 0:1 Левски, Сангаре продължава да бележи

  • 2 ное 2025 | 15:14
  • 24035
  • 21
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 14662
  • 11
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 55637
  • 299
Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

Янев похвали Левски преди дербито и заяви: Не съм виждал мач да се загуби, защото единият отбор е по-назад в класирането

  • 2 ное 2025 | 15:00
  • 7508
  • 7
Втора лига на живо: "драконите" с втори гол

Втора лига на живо: "драконите" с втори гол

  • 2 ное 2025 | 15:50
  • 9891
  • 2
Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 5009
  • 5