Ейдриън Нюи изпитва "дежавю" от Ред Бул в Астън Мартин

Легендарният дизайнер във Формула 1 Ейдриън Нюи разкри пред журналиста Джейм Алън, че от присъединяването си към отбора на Астън Мартин той изпитва „дежавю“, сравнявайки сегашното положение в Силвърстоун с началните му години в Ред Бул.

Нюи напусна Биковете в хода на сезон 2024 след близо 20-годишен престой в Милтън Кийнс, за да се насочи към Силвърстоун. Той започна работата си в Астън Мартин в началото на март тази година и целият му фокус веднага беше носочен към работата по болида на британския тим за сезон 2026, когато във Формула 1 ще бъдат въведени изцяло новите технически правила.

Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?

„Това беше културното нещо, когато се присъединих към Ред Бул, тимът беше роден от праха на Ягуар, който пък беше под дългогодишния контрол на Форд. Никога не беше имал значими успехи, не мисля, че дори беше имал подиум.



„С логото на Ягуар те имаха много ограничени успехи и затова хората бяха започнали да губят вяра, че някога ще могат да спечелят титлата. А щом веднъж спреш да вярваш, че можеш да направиш нещо, тогава нещата стават зле.



„Самодоволството се настанява, мързелът също, както и липсата на самоувереност и ако не внимаваш, може да се появи и култура на обвиняване. Това беше нещо, което беше много трудно да обърнем в Ред Бул. Няма да казвам много, но в момента изпитвам дежавю“, каза Нюи.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages