Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Берое и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът под Аязмото е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров.

Двата отбора са съседи в класирането - заралии заемат 10-ото място със своите 14 точки, а с една по-малко "железничарите" са на 11-ата позиция в подреждането. И двата тима не се намират в най-добрата си форма и днес ще търсят задължителен успех, с който да зарадват своите привърженици.

Домакините са в серия от четири поредни мача без победа, а преди по-малко от седмица допуснаха шокираща загуба от Витоша (Бистрица) и отпаднаха от турнира за Купата на България. Със сигурност футболистите на Алехандро Сагерас трябва да покажат различно лице, за да стигнат до трите точки.

Столичани нямат победа в първенството от 9 срещи насам - за последно тимът на Станислав Генчев спечели на "Колежа" на 10 август, след което записа пет равенства и четири поражения. Колебливото представяне на "червено-черните" можеше да им коства и продължаването за Купата, но Локомотив стигна до късен обрат срещу Рилски спортист и се класира на осминафинал.

Берое няма да може да разчита на двама от българите в състава - Стефан Гаврилов и Викторио Вълков, които претърпяха операции преди няколко дни. В лагера на гостите няма сериозни кадрови проблеми и наставникът им ще заложи на най-добрите си играчи.

Берое - Локомотив (София)

Начало: 16:00 часа

Съдия: Тодор Киров

Стадион: "Берое", Стара Загора