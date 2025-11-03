Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

  • 3 ное 2025 | 07:15
  • 2205
  • 3
Ще успее ли Берое да се съвземе след шока за Купата?

Берое и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Сблъсъкът под Аязмото е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от Тодор Киров.

Двата отбора са съседи в класирането - заралии заемат 10-ото място със своите 14 точки, а с една по-малко "железничарите" са на 11-ата позиция в подреждането. И двата тима не се намират в най-добрата си форма и днес ще търсят задължителен успех, с който да зарадват своите привърженици.

Домакините са в серия от четири поредни мача без победа, а преди по-малко от седмица допуснаха шокираща загуба от Витоша (Бистрица) и отпаднаха от турнира за Купата на България. Със сигурност футболистите на Алехандро Сагерас трябва да покажат различно лице, за да стигнат до трите точки.

Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата
Шок в Бистрица! Третодивизионният Витоша изхвърли Берое от Купата

Столичани нямат победа в първенството от 9 срещи насам - за последно тимът на Станислав Генчев спечели на "Колежа" на 10 август, след което записа пет равенства и четири поражения. Колебливото представяне на "червено-черните" можеше да им коства и продължаването за Купата, но Локомотив стигна до късен обрат срещу Рилски спортист и се класира на осминафинал.

Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата
Локомотив (София) потрепери до самия край, но все пак отстрани Рилецо от Купата

Берое няма да може да разчита на двама от българите в състава - Стефан Гаврилов и Викторио Вълков, които претърпяха операции преди няколко дни. В лагера на гостите няма сериозни кадрови проблеми и наставникът им ще заложи на най-добрите си играчи.

Берое - Локомотив (София)

Начало: 16:00 часа
Съдия: Тодор Киров
Стадион: "Берое", Стара Загора

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Агитката на Черно море отново показа класа

Агитката на Черно море отново показа класа

  • 3 ное 2025 | 01:21
  • 904
  • 0
Дървени кревати и стаи за по трима "посрещнали" Пеев в Амкар

Дървени кревати и стаи за по трима "посрещнали" Пеев в Амкар

  • 2 ное 2025 | 21:00
  • 10862
  • 7
Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

Живондов: Вече изоставаме сериозно от Левски, но Лудогорец ще опита да ги догони

  • 2 ное 2025 | 20:04
  • 3743
  • 5
Илиан Илиев: Съдията не отговаряше на нивото на мача

Илиан Илиев: Съдията не отговаряше на нивото на мача

  • 2 ное 2025 | 19:58
  • 3030
  • 5
Цветомир Найденов след Черно море - Лудогорец: Нули! Любимото ми

Цветомир Найденов след Черно море - Лудогорец: Нули! Любимото ми

  • 2 ное 2025 | 19:53
  • 12206
  • 12
Венци Стефанов дава пресконференция утре

Венци Стефанов дава пресконференция утре

  • 2 ное 2025 | 19:26
  • 2457
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 66793
  • 217
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 110173
  • 247
Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

Има ли сили Ботев (Враца) да спре устрема на ЦСКА 1948

  • 3 ное 2025 | 07:44
  • 1563
  • 2
Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

Милан надхитри Рома в зрелищен мач с измамлив резултат

  • 2 ное 2025 | 23:45
  • 24712
  • 18
Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

Вихрено начало помогна на Барселона да се отърси от загубата в Ел Класико

  • 2 ное 2025 | 21:25
  • 34154
  • 81