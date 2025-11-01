Популярни
ЦПВК победи Варна ДКС за 3 от 3

  • 1 ное 2025 | 21:35
  • 549
  • 1
ЦПВК победи Варна ДКС за 3 от 3

Отборът на ЦПВК се наложи като гост на Варна ДКС с 3:0 (25:14, 25:12, 25:22) в мач от 3-ия кръг на женската "Демакс+" лига, игран тази вечер.

ЦПВК се справи със Славия за втора победа в женското първенство
ЦПВК се справи със Славия за втора победа в женското първенство

Така момичетата на Евелина Цветанова са с 3 победи от 3 мача и 9 точки във временното класиране, а Варна ДКС остава без победа и без спечелена точка до момента. В 4-ия кръг ЦПВК е домакин на Дея спорт (Бургас), а варненки ще гостуват на Драгоман. И двете срещи са в събота (8 ноември) съответно от 16,00 и 17,00 часа.

ЦПВК нямаше никаква конкуренция в първите два гейма, в който варненки реализираха общо 26 точки. В третата част столичанки също имаха предимство, но играта бе по-оспорвана, като се стигна до 23:21 за гостенките в края, но все пак спечелиха мача след 25:22 и 3:0.

