  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. ЦПВК се справи със Славия за втора победа в женското първенство

ЦПВК се справи със Славия за втора победа в женското първенство

  • 25 окт 2025 | 19:48
  • 135
  • 0
ЦПВК се справи със Славия за втора победа в женското първенство

Отборът на ЦПВК победи Славия с 3:1 (25:15, 25:22, 26:28, 25:14) в мач от втория кръг на женската "Demax+" Лига, игран този следобед в зала "Христо Ботев" в столицата.

ЦПВК се справи с новака Миньор
ЦПВК се справи с новака Миньор

Така момичетата на Евелина Цветанова са с 2 победи от 2 мача и 6 точки във временното класиране, докато Славия допусна втора поредна загуба. В следващия 3-и кръг ЦПВК ще гостува на Варна ДКС, а "белите" ще са домакини на Драгоман.

Домакините имаха възможност да приключат срещата още в третия гейм, но пропуснаха мачбол при 24:23. "Белите" успяха да направят обрат след 28:26, но след това загубиха четвъртата част.

