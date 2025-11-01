Берое започна с трудна победа срещу Черно море

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора), които почиваха в първия кръг, започнаха с победа новия сезон в efbet Супер Волей. Играчите на Мирослав Живков надиграха много трудно като гости Черно море (Варна) с 3:1 (25:21, 29:31, 25:14, 25:17) в двубой от втория кръг, игран тази вечер пред около 300 зрители в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

Това беше втора поредна загуба за варненци, които имат една спечелена точка.

ЦСКА пречупи Монтана за втора поредна победа

В следващия 3-и кръг Берое ще е домакин на ЦСКА, а Черно море ще гостува на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив), който почиваше в този кръг. Срещите са съответно в събота (8 ноември) от 18,00 часа и в петък (7 ноември) от 17,00 часа.

Пламен Шекерджиев стана най-полезен за Берое с 16 точки (3 блока, 2 аса, 34% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +5) за победата. Велизар Чернокожев добави още 14 точки (1 блок и 43% ефективност в атака - +7) за успеха.

За домакините от Черно море Симеон Димитров също реализира 16 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +3), а опитният Виктор Йосифов и Томислав Русев завършиха с по 10 точки.