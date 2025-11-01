Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Берое започна с трудна победа срещу Черно море

Берое започна с трудна победа срещу Черно море

  • 1 ное 2025 | 21:24
  • 624
  • 0

Волейболистите на Берое 2016 (Стара Загора), които почиваха в първия кръг, започнаха с победа новия сезон в efbet Супер Волей. Играчите на Мирослав Живков надиграха много трудно като гости Черно море (Варна) с 3:1 (25:21, 29:31, 25:14, 25:17) в двубой от втория кръг, игран тази вечер пред около 300 зрители в зала "Христо Борисов" в Морската ни столица.

Това беше втора поредна загуба за варненци, които имат една спечелена точка.

ЦСКА пречупи Монтана за втора поредна победа
ЦСКА пречупи Монтана за втора поредна победа

В следващия 3-и кръг Берое ще е домакин на ЦСКА, а Черно море ще гостува на вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив), който почиваше в този кръг. Срещите са съответно в събота (8 ноември) от 18,00 часа и в петък (7 ноември) от 17,00 часа.

Пламен Шекерджиев стана най-полезен за Берое с 16 точки (3 блока, 2 аса, 34% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +5) за победата. Велизар Чернокожев добави още 14 точки (1 блок и 43% ефективност в атака - +7) за успеха.

За домакините от Черно море Симеон Димитров също реализира 16 точки (1 блок, 1 ас, 40% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +3), а опитният Виктор Йосифов и Томислав Русев завършиха с по 10 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Шампионът Левски София с първа победа за сезона

Шампионът Левски София с първа победа за сезона

  • 1 ное 2025 | 20:25
  • 1702
  • 0
Нефтохимик с бърза победа и гейм 25:8 срещу Славия

Нефтохимик с бърза победа и гейм 25:8 срещу Славия

  • 1 ное 2025 | 20:04
  • 830
  • 0
Ники Пенчев: В ЦСКА изграждаме страхотен колектив

Ники Пенчев: В ЦСКА изграждаме страхотен колектив

  • 1 ное 2025 | 19:27
  • 930
  • 0
Светослав Станков MVP, Кифисия спечели "българското" дерби с ПАОК в Гърция

Светослав Станков MVP, Кифисия спечели "българското" дерби с ПАОК в Гърция

  • 1 ное 2025 | 18:40
  • 966
  • 0
Силна Дарина Нанева с 12 точки (6 блока), Йединство разгроми Цървена звезда в Сърбия

Силна Дарина Нанева с 12 точки (6 блока), Йединство разгроми Цървена звезда в Сърбия

  • 1 ное 2025 | 18:12
  • 586
  • 0
След година ремонт зала "Младост" пак приютява волейбола в Бургас

След година ремонт зала "Младост" пак приютява волейбола в Бургас

  • 1 ное 2025 | 17:43
  • 1038
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 115823
  • 336
Ливърпул 1:0 Астън Вила, Салах откри след подарък на Мартинес

Ливърпул 1:0 Астън Вила, Салах откри след подарък на Мартинес

  • 1 ное 2025 | 22:49
  • 3724
  • 24
Реал Мадрид 3:0 Валенсия, Винисиус пропусна дузпа, но Белингам вкара

Реал Мадрид 3:0 Валенсия, Винисиус пропусна дузпа, но Белингам вкара

  • 1 ное 2025 | 22:00
  • 4261
  • 81
Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

Венци: Илиян Стефанов го бяха смачкали, момчето заслужаваше шанс! Левски да внимава, ЦСКА 1948 се устремява

  • 1 ное 2025 | 21:07
  • 8642
  • 7
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 17008
  • 45
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 46239
  • 74