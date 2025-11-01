Популярни
Нефтохимик с бърза победа и гейм 25:8 срещу Славия

  • 1 ное 2025 | 20:04
  • 532
  • 0

Отборът на Нефтохимик 2010 (Бургас) постигна втора поредна победа от началото на сезона в efbet Супер Волей. Воденият от Франческо Кадеду би категорично като домакин Славия с 3:0 (25:23, 25:19, 25:8) в среща от втория кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 500 зрители в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.

По този начин бургазлии са начело във временното класиране с 2 победи от 2 мача и 6 точки, докато Славия записа втора поредна загуба и продължава да е без спечелена точка. В 3-ия кръг Нефтохимик ще гостува на Пирин (Разлог) в петък (7 ноември) от 19,30 часа. "Белите" пък ще почиват в следващия кръг.

Най-полезен за Нефтохимик стана Димитър Василев, който влезе в игра за началото на втория гейм и завърши с 13 точки (3 блока, 2 аса, 80% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +9) за победата. Калоян Балабанов се отчете с още 10 точки (1 ас, 60% ефективност в атака и 57% позитивно посрещане - +5) за успеха.

За тима на Славия единственият с двуцифров актив беше Георги Костадинов с 12 точки (1 блок и 52% ефективност в атака - +7).

