Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Безапелационен Левски гледа още по - уверено към титлата, Добруджа без отговор на синята мощ – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Айнтрахт бързо се съвзе

Айнтрахт бързо се съвзе

  • 25 окт 2025 | 19:25
  • 360
  • 0
Айнтрахт бързо се съвзе

Айнтрахт бързо се възстанови от тежката загуба от Ливърпул през седмицата. Тимът на Дино Топмьолер спечели с 2:0 домакинството си на Санкт Паули. И двете попадения реализира Йонатан Буркарт. Той откри резултата в 35-ата минута, а след това се разписа още веднъж в 55-ата минута.

Домакините взеха инициативата от началото и бързо организираха няколко атаки. И двата тима обаче действаха предпазливо и реални голови положения в първия половин час нямаше. До първия гол се стигна след индивидуална грешка. Вратарят на гостите Васили не се справи с едно центриране и Буркарт откри резултата след удар с глава.

Айнтрахт започна силно втората част и Васили отрази удар на Браун. В 55-ата минута обаче вратарят трябваше да вади за втори път топката от мрежата си. След центриране на Шайби Вал опита да изчисти, но прати кълбото на пътя на Буркарт и той отбеляза втория си гол в мача. След като взе добър аванс, тимът на Топмьолер стан апасивен, но не бе наказан и стигна до трите точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

Байерн трябваше да се потруди, но продължи победната серия

  • 25 окт 2025 | 18:43
  • 7482
  • 11
Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

Чаби Алонсо: Ясно е, че ни чака специален мач, не мога да анализирам всички изявления на Барселона

  • 25 окт 2025 | 15:16
  • 5596
  • 3
Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

Съдия, навличал си гнева и на Реал, и на Барселона, ще ръководи Ел Класико

  • 25 окт 2025 | 14:13
  • 10122
  • 14
Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
  • 1918
  • 3
Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 1005
  • 0
Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

Стоичков и Лапорта се готвят за Ел Класико с фен клубовете в Андалусия

  • 25 окт 2025 | 11:46
  • 2415
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

Левски прегази Добруджа и дръпна сериозно на върха

  • 25 окт 2025 | 19:50
  • 62227
  • 119
На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

На полувремето: Наполи 1:0 Интер, много любопитни ситуации в двубоя

  • 25 окт 2025 | 19:58
  • 6622
  • 3
В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

В мач без "съдийско клане": Черно море изпусна Славия в София

  • 25 окт 2025 | 17:25
  • 25406
  • 26
Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

Манчестър Юнайтед 1:0 Брайтън, Куня откри

  • 25 окт 2025 | 19:30
  • 2484
  • 1
Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

Съндърланд шокира Челси на "Стамфорд Бридж" и доближи върха в Премиър лийг

  • 25 окт 2025 | 18:58
  • 12836
  • 11
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Надявам се да взема наградата

  • 25 окт 2025 | 14:36
  • 10089
  • 1