Айнтрахт бързо се съвзе

Айнтрахт бързо се възстанови от тежката загуба от Ливърпул през седмицата. Тимът на Дино Топмьолер спечели с 2:0 домакинството си на Санкт Паули. И двете попадения реализира Йонатан Буркарт. Той откри резултата в 35-ата минута, а след това се разписа още веднъж в 55-ата минута.

Домакините взеха инициативата от началото и бързо организираха няколко атаки. И двата тима обаче действаха предпазливо и реални голови положения в първия половин час нямаше. До първия гол се стигна след индивидуална грешка. Вратарят на гостите Васили не се справи с едно центриране и Буркарт откри резултата след удар с глава.

Айнтрахт започна силно втората част и Васили отрази удар на Браун. В 55-ата минута обаче вратарят трябваше да вади за втори път топката от мрежата си. След центриране на Шайби Вал опита да изчисти, но прати кълбото на пътя на Буркарт и той отбеляза втория си гол в мача. След като взе добър аванс, тимът на Топмьолер стан апасивен, но не бе наказан и стигна до трите точки.

Снимки: Imago