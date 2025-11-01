Светослав Станков MVP, Кифисия спечели "българското" дерби с ПАОК в Гърция

Българският разпределител Светослав Станков и неговият Кифисиас (Кифисия) постигнаха първа победа в гръцката ВолейЛига. Станков и компания обърнаха и се наложиха у дома над ПАОК (Солун), с българските центрове Николай Колев и Николай Къртев в състава си, с 3:1 (20:25, 25:21, 25:20, 25:20) в среща от втория кръг.

Така двата тима са с по 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. В следващия 3-и кръг Кифисия ще гостува на Паниониос (Атина), докато ПАОК ще е домакин на АОНС Милон (Атина).

Светослав Станков се представи много добре с дистрибуцията на своя тим и в крайна сметка беше обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача. Той реализира и 3 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

Най-полезен за Кифисия пък стана Евгений Баннов с 19 точки (1 ас и 67% ефективност в атака - +13), докато Кирякос Спириунис и Фриксос Коцакис добавиха по 14 точки за победата.

От друга страна Николай Къртев и Николай Колев също играха цял мач за ПАОК. Къртев завърши с 9 точки (1 ас и 80% ефективност в атака - +8), а Колев се отчете със 7 точки (3 блока, 1 ас и 33% ефективност в атака - -1).

Над всички за гостите бе Фернандо Ернандес със 17 точки (1 ас и 52% ефективност в атака - +10), но и това не помогна за успеха.