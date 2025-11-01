Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Светослав Станков MVP, Кифисия спечели "българското" дерби с ПАОК в Гърция

Светослав Станков MVP, Кифисия спечели "българското" дерби с ПАОК в Гърция

  • 1 ное 2025 | 18:40
  • 518
  • 0
Светослав Станков MVP, Кифисия спечели "българското" дерби с ПАОК в Гърция

Българският разпределител Светослав Станков и неговият Кифисиас (Кифисия) постигнаха първа победа в гръцката ВолейЛига. Станков и компания обърнаха и се наложиха у дома над ПАОК (Солун), с българските центрове Николай Колев и Николай Къртев в състава си, с 3:1 (20:25, 25:21, 25:20, 25:20) в среща от втория кръг.

Николай Колев с 13 точки и MVP, ПАОК тръгна с победа в Гърция
Николай Колев с 13 точки и MVP, ПАОК тръгна с победа в Гърция

Така двата тима са с по 1 победа, 1 загуба и 3 точки във временното класиране. В следващия 3-и кръг Кифисия ще гостува на Паниониос (Атина), докато ПАОК ще е домакин на АОНС Милон (Атина).

Светослав Станков се представи много добре с дистрибуцията на своя тим и в крайна сметка беше обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача. Той реализира и 3 точки (1 блок и 1 ас) за успеха.

Най-полезен за Кифисия пък стана Евгений Баннов с 19 точки (1 ас и 67% ефективност в атака - +13), докато Кирякос Спириунис и Фриксос Коцакис добавиха по 14 точки за победата.

От друга страна Николай Къртев и Николай Колев също играха цял мач за ПАОК. Къртев завърши с 9 точки (1 ас и 80% ефективност в атака - +8), а Колев се отчете със 7 точки (3 блока, 1 ас и 33% ефективност в атака - -1).

Над всички за гостите бе Фернандо Ернандес със 17 точки (1 ас и 52% ефективност в атака - +10), но и това не помогна за успеха.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски: БЛОКирай ноември

Левски: БЛОКирай ноември

  • 1 ное 2025 | 13:54
  • 699
  • 0
Хебър започва сезона във Висшата лига с много въпросителни за бъдещето си

Хебър започва сезона във Висшата лига с много въпросителни за бъдещето си

  • 1 ное 2025 | 12:07
  • 1314
  • 2
Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

  • 31 окт 2025 | 23:41
  • 3498
  • 0
Бразилия ще приеме и клубния Мондиал за мъже

Бразилия ще приеме и клубния Мондиал за мъже

  • 31 окт 2025 | 23:25
  • 2916
  • 0
Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

  • 31 окт 2025 | 23:15
  • 2681
  • 1
Даниел Пеев: Най-големият ни проблем е постоянството

Даниел Пеев: Най-големият ни проблем е постоянството

  • 31 окт 2025 | 23:11
  • 2810
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 101882
  • 259
Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

Ботев (Пловдив) офицално поиска служебна победа с 3:0, изтъкна причините

  • 1 ное 2025 | 18:35
  • 8417
  • 21
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 41248
  • 65
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 22274
  • 61
Тотнъм 0:0 Челси

Тотнъм 0:0 Челси

  • 1 ное 2025 | 18:29
  • 2066
  • 12
Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

Славия удари Септември с гол на бивш герой на Левски и се залепи зад ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 19:25
  • 9699
  • 5