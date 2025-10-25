Популярни
  Николай Колев с 13 точки и MVP, ПАОК тръгна с победа в Гърция

Николай Колев с 13 точки и MVP, ПАОК тръгна с победа в Гърция

  25 окт 2025 | 20:14
Николай Колев с 13 точки и MVP, ПАОК тръгна с победа в Гърция

Отборът на ПАОК (Солун), в който играят бившите национал Николай Колев и Николай Къртев, започна със страхотна победа новия сезон в гръцката ВолейЛига. ПАОК би категорично у дома Фойникас (Сирос) с 3:0 (25:19, 25:14, 25:18) в среща от 1-ия кръг на първенството.

ПАОК обяви привличането на Николай Къртев
ПАОК обяви привличането на Николай Къртев

Николай Колев изигра много силен мач и стана най-полезен с 13 точки (6 блока!, 1 ас и 55% ефективност в атака - +10), с колкото завърши и Менелаос Кокинакис (2 аса, 69% ефективност в атака и 71% позитивно посрещане - +9) за победата. Колев беше обявен и за MVP на мача. Николай Къртев пък се отчете с 6 точки (2 блока и 57% ефективност в атака - +5) за успеха.

"Много съм щастлив, че започнахме сезона с победа. Имахме отлично представяне на блокада, докато с много добрите си сервиси дезорганизирахме противниците си и така дойде победата. Индивидуалното отличие не означава нищо, тъй като в крайна сметка това, което има значение, е победата!", заяви Колев след успеха.

От друга страна френският посрещач с български корени Аксел Трухчев, който е и шампион на България с Нефтохимик 2010 (Бургас), игра цял мач за Фойникас и завърши със скромните 7 точки (33% ефективност в атака и 64% позитивно посрещане). Най-резултатен за гостите пък бе белгийският диагонал Брам Ван Ден Дриес с 11 точки.

Във втория кръг ПАОК ще гостува на Кифисия, с българският разпределител Светослав Станков в състава. Мачът е в петък (31 октомври) от 19,00 часа българско време.

