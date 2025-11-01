Силна Дарина Нанева с 12 точки (6 блока), Йединство разгроми Цървена звезда в Сърбия

Националката Дарина Нанева и нейният Йединство (Стара Пазова) записаха трета победа в сръбската Суперлига. Нанева и съотборничките й надиграха като гости гранда Цървена звезда (Белград) с 3:0 (25:18, 25:19, 25:17) в среща от 4-ия кръг на първенството, игран късно снощи.

Дарина Нанева №1 на блокада в Сърбия

По този начин Йединство е начело във временното класиране с 3 победи, 1 загуба и 10 точки в актива си. В следващия 5-и кръг Нанева и компания са домакини на Левсковац. Мачът е в петък (7 ноември) от 19,00 часа българско време.

Дарина Нанева изигра поредния си страхотен мач и стана втора по резултатност с 12 точки (6 блока! и 50% ефективност в атака - +7) за успеха на Йединство. Анджела Кукило пък бе най-полезна с 16 точки (2 блока, 1 ас, 45% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +15) за победата.

За домакините от Цървена звезда Надя Антонович и Катарина Станкович се отчетоха с 12 и 10 точки.