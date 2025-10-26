Популярни
  • 26 окт 2025 | 14:47
Дарина Нанева №1 на блокада в Сърбия

Националката Дарина Нанева и тимът на Йединство (Стара Пазова) постигнаха втори успех в сръбската Суперлига.


Воденият от Йово Чакович отбор надигра като домакин Йединство (Ужице) с 3:0 (25:16, 25:6, 25:22) в среща от трети кръг.   

Дарина Нанева изигра пореден силен мач, като се отчете с 9 точки (4 блокади). Така тя оглави класацията на блокировачите в първенството с общо 16 блока, както и класацията за най-много блокади средно на гейм.       

Най-резултатна със 17 точки (4 блокади) бе Аня Зубич, 14 точки добави Анджела Кукило (4 аса, 2 блокади). За съперника Аница Кутлешич завърши със 7 точки (1 ас, 3 блокади).    

В следващия кръг Йединство гостува на Црвена звезда, на 31 октомври (петък).   

