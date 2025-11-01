След година ремонт зала "Младост" пак приютява волейбола в Бургас

След година основен ремонт, зала "Младост" отново ще приюти волейбола в Бургас. Спортното съоръжение трябва да е готово преди края на декември, обяви кметът Димитър Николов.

Парите са по европейска програма, а ремонтите дейности са в напреднала фаза и преди финализиране.

Включват мащабно, цялостно обновяване на залата, която ще придобие модерен европейски облик.

Подменени са компрометираните носещи конструкции, покривното пространство, електрическата и ВИК инсталацията.

Капацитетът на залата от 1500 седящи места ще се запази, но седалките ще бъдат изцяло подменени, с такива от най-ново поколение. Освен досегашната ложа с 40 места, ще се обособи и втори ВИП на горното ниво на спортния комплекс.

Нов терафлекс ще бъде положен на игралното поле, на което ще могат да се играят мачове от евротурнирите на местните клубове Нефтохимик и Дея спорт.

Съблекалните също ще бъдат изцяло ремонтирани. Залата вече ще разполага с нови фитнес, сауна и парна баня. Пълна реконструкция е извършена и на двете по-малки зали в спортното съоръжение, които се ползват от клубовете по художествена гимнастика, както и тази за бойни спортове.

Зала "Младост" е построена в далечната 1987 година и оттогава не и е извършван подобен мащабен ремонт.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg