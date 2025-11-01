Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. След година ремонт зала "Младост" пак приютява волейбола в Бургас

След година ремонт зала "Младост" пак приютява волейбола в Бургас

  • 1 ное 2025 | 17:43
  • 383
  • 0
След година ремонт зала "Младост" пак приютява волейбола в Бургас

След година основен ремонт, зала "Младост" отново ще приюти волейбола в Бургас. Спортното съоръжение трябва да е готово преди края на декември, обяви кметът Димитър Николов.

Парите са по европейска програма, а ремонтите дейности са в напреднала фаза и преди финализиране.

Включват мащабно, цялостно обновяване на залата, която ще придобие модерен европейски облик.

Подменени са компрометираните носещи конструкции, покривното пространство, електрическата и ВИК инсталацията.

Капацитетът на залата от 1500 седящи места ще се запази, но седалките ще бъдат изцяло подменени, с такива от най-ново поколение. Освен досегашната ложа с 40 места, ще се обособи и втори ВИП на горното ниво на спортния комплекс.

Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав
Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав

Нов терафлекс ще бъде положен на игралното поле, на което ще могат да се играят мачове от евротурнирите на местните клубове Нефтохимик и Дея спорт.

Съблекалните също ще бъдат изцяло ремонтирани. Залата вече ще разполага с нови фитнес, сауна и парна баня. Пълна реконструкция е извършена и на двете по-малки зали в спортното съоръжение, които се ползват от клубовете по художествена гимнастика, както и тази за бойни спортове.

Зала "Младост" е построена в далечната 1987 година и оттогава не и е извършван подобен мащабен ремонт.

Велизар Маджаров, 24chasa.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Левски: БЛОКирай ноември

Левски: БЛОКирай ноември

  • 1 ное 2025 | 13:54
  • 630
  • 0
Хебър започва сезона във Висшата лига с много въпросителни за бъдещето си

Хебър започва сезона във Висшата лига с много въпросителни за бъдещето си

  • 1 ное 2025 | 12:07
  • 1209
  • 2
Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

Аспарух Аспарухов с 14 точки, Шлепск с трета поредна загуба

  • 31 окт 2025 | 23:41
  • 3467
  • 0
Бразилия ще приеме и клубния Мондиал за мъже

Бразилия ще приеме и клубния Мондиал за мъже

  • 31 окт 2025 | 23:25
  • 2897
  • 0
Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

Волейболистки от Варна ще участват в Световните ученически игри в Китай

  • 31 окт 2025 | 23:15
  • 2671
  • 0
Даниел Пеев: Най-големият ни проблем е постоянството

Даниел Пеев: Най-големият ни проблем е постоянството

  • 31 окт 2025 | 23:11
  • 2801
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 87090
  • 224
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 33953
  • 56
Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 3317
  • 11
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 16592
  • 54
Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 4403
  • 2
Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

  • 1 ное 2025 | 17:00
  • 3903
  • 28