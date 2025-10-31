Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав

Отборът на Дея спорт (Бургас) записа изключително драматична първа победа за сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Георги Димитров направиха страхотен обрат и надделяха като гости на Дунав (Русе) с 3:2 (25:22, 19:25, 17:25, 25:22, 15:9) в среща от 2-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 400 зрители.

Така бургазлии са с 1 победа, 1 загуба и 2 точки, докато Дунав допусна втора поредна загуба, но е с една спечелена точка след този мач. В следващия 3-и кръг Дея спорт е домакин на шампиона Левски София, а русенци са гости на Монтана. И двата мача са следващата събота (8 ноември) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Най-полезен за Дея спорт бе Ерион Байрами с 21 точки (1 блок, 2 аса, 55% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +14), а Цветелин Цветанов добави още 16 точки (1 блок, 1 ас и 39% ефективност в атака - +7) за победата.

Над всички за домакините беше Алекс Николов със страхотните 29 точки (2 аса и 48% ефективност в атака - +13). Огнян Христов и Ангел Павлов реализираха още 15 и 14 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

ДУНАВ (РУСЕ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 2:3 (22:25, 25:19, 25:17, 22:25, 9:15)

ДУНАВ: Константин Нечев 5, Алекс Николов 29, Огнян Христов 15, Ангел Павлов 14, Любчо Янков 6, Александър Кордев 10 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов, Нико Инджелиев, Владимир Христов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 4, Цветелин Цветанов 16, Ерион Байрами 21, Валентин Братоев 9, Хади Шуркаби 10, Мохамадреза Хозури 12 - Иван Дунков-либеро (Николай Учиков, Иван Узунов 1, Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg