Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав

Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав

  • 31 окт 2025 | 19:41
  • 442
  • 1
Дея спорт с първа победа след страхотен обрат срещу Дунав

Отборът на Дея спорт (Бургас) записа изключително драматична първа победа за сезона в efbet Супер Волей. Играчите на Георги Димитров направиха страхотен обрат и надделяха като гости на Дунав (Русе) с 3:2 (25:22, 19:25, 17:25, 25:22, 15:9) в среща от 2-ия кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 400 зрители.

Така бургазлии са с 1 победа, 1 загуба и 2 точки, докато Дунав допусна втора поредна загуба, но е с една спечелена точка след този мач. В следващия 3-и кръг Дея спорт е домакин на шампиона Левски София, а русенци са гости на Монтана. И двата мача са следващата събота (8 ноември) съответно от 19,00 и 18,00 часа.

Най-полезен за Дея спорт бе Ерион Байрами с 21 точки (1 блок, 2 аса, 55% ефективност в атака и 54% позитивно посрещане - +14), а Цветелин Цветанов добави още 16 точки (1 блок, 1 ас и 39% ефективност в атака - +7) за победата.

Над всички за домакините беше Алекс Николов със страхотните 29 точки (2 аса и 48% ефективност в атака - +13). Огнян Христов и Ангел Павлов реализираха още 15 и 14 точки, но и техните усилия не бяха достатъчни за успеха.

ДУНАВ (РУСЕ) - ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 2:3 (22:25, 25:19, 25:17, 22:25, 9:15)

ДУНАВ: Константин Нечев 5, Алекс Николов 29, Огнян Христов 15, Ангел Павлов 14, Любчо Янков 6, Александър Кордев 10 - Атанас Митев-либеро (Христо Костов, Нико Инджелиев, Владимир Христов, Марио Дамянов-либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН ХРИСТОВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 4, Цветелин Цветанов 16, Ерион Байрами 21, Валентин Братоев 9, Хади Шуркаби 10, Мохамадреза Хозури 12 - Иван Дунков-либеро (Николай Учиков, Иван Узунов 1, Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мирослав Живков: Амбицирани сме Берое да остане сред водещите отбори в България

Мирослав Живков: Амбицирани сме Берое да остане сред водещите отбори в България

  • 31 окт 2025 | 15:28
  • 834
  • 2
Локомотив Авиа се подсили с опитен диагонал

Локомотив Авиа се подсили с опитен диагонал

  • 31 окт 2025 | 10:55
  • 3241
  • 0
Как Иво Иванов загуби бас и 20 долара от капитана на САЩ, въпреки че е бил прав

Как Иво Иванов загуби бас и 20 долара от капитана на САЩ, въпреки че е бил прав

  • 31 окт 2025 | 07:55
  • 3172
  • 0
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3865
  • 0
Волейболният Дунав с интересен подход

Волейболният Дунав с интересен подход

  • 31 окт 2025 | 04:35
  • 2808
  • 1
Тотален шок за Вилфредо Леон при първото му посещение в Полша

Тотален шок за Вилфредо Леон при първото му посещение в Полша

  • 30 окт 2025 | 17:41
  • 11608
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

Фратрия пречупи Вихрен и отново доближи върха във Втора лига

  • 31 окт 2025 | 19:22
  • 10648
  • 15
Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

Очаквайте на живо: Олимпиакос гони завръщане на победния път срещу лидера в Евролигата

  • 31 окт 2025 | 20:15
  • 1012
  • 0
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 50787
  • 29
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 36332
  • 25
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 49423
  • 203
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 8811
  • 1