  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков преди мача с Пирин: Има настроение, тренирахме добре през седмицата

Николай Желязков преди мача с Пирин: Има настроение, тренирахме добре през седмицата

  • 1 ное 2025 | 17:19
  • 519
  • 0

Треньорът на шампиона Левски София Николай Желязков говори преди днешния мач срещу Пирин (Разлог) от втория кръг на efbet Супер Волей.

Нефтохимик шокира Левски в София
Нефтохимик шокира Левски в София

"Има настроение, тренирахме добре през седмицата. Някои момчета няма да могат да вземат участие днес, но смятам, че имаме сили да се справим като отбор", сподели Желязков за официалната Фейсбук страница на клуба.

"Имаме физически проблеми за съжаление. Трудно ми е да кажа, защото това са неща, които зависят от времеви фактор, от възстановяване. Човекът, който чакаме с нетърпение да се възстанови, е Гордан Люцканов. Дано бързо да успеем да тушираме проблема, който има в коляното. Това е изключително ключов състезател за отбора. Надяваме се по най-бързия начин да се върне", пожела си Желязков.

Какво още сподели Николай Желязков, вижте във видеото:

Снимки: Startphoto

