Дерби в efbet Супер Волей: Левски 0:2 Нефтохимик! Следете мача ТУК!

Шампионът и носител на efbet Суперкупат на България 2025 Левски София приема бронзовия медалист Нефтохимик 2010 (Бургас) в дербито на първия кръг на efbet Супер Волей.

Двубоят е днес (24 октомври) от 19:30 часа в зала "Левски София" и ще бъде излъчена на живо по Max Sport 2.

"Сините" изиграха няколко контроли преди турнира за Суперкупата на България, която вдигнаха за трети пореден път в историята си. Това се случи след успех над Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 гейма на финала.

От своя страна нефтохимиците загубиха полуфинала в надпреварата за първия трофей за сезона. Италианският специалист се надява състезателите му да покажат различно отношение в сравнение с двубоя с Локомотив.

Преди това момчетата на Франческо Кадеду записаха седем успеха в предсезонните контроли, като спечелиха домакинския турнир в Бургас.

Началото на първия гейм на срещата беше напълно равностойно до 5:5, след което Левски поведе със 7:5 след две поредни грешки в атака на Калоян Балабанов и Ади Османович от Нефтохимик. Османович се реваншира с успешна атака, след което последваха контра на Рикардо Жуниор, блокада на Стефан Чавдаров и грешка на Стоил Палев - 9:7 за бургазлии и прекъсване за Николай Желязков. Сгрешен сервис на Балабанов и контра на дебютанта Никола Константинов, който е племеник на бившия селекционер на България Пламен Константинов, и 9:9. Равенството се запази до 11:11, след което Нефтохимик отново дръпна с 14:11 след грешка от сервис на Юлиан Вайзиг последвана от контра на Балабанов и ас на Рикардо Жуниор. Атака на Тодор Скримов и два поредни силни аса на Константинов - 14:14 и тайм-аут за Франческо Кадеду и Нефтохимик. Бургаският тим за пореден път поведе при 19:17 след атака-пайп на Балабанов и мощна контра на Османович. Въпреки тайм-аута за Николай Желязков и "сините", разликата стана 20:17 след отлична блокада на Мартин Кръстев. Преднината на Нефтохимик стана 22:18 след контра на Кръстев, след което без особени проблеми спечели гейма с 25:19 след отлична изява на разпределителя Дмитро Долгополов.

Втората част започна по-добре за шампионите от Левски, които дръпнаха с 3:1 след сгрешен сервис на Стефан Чавдаров от бургазлии и ас на Тодор Скримов. Последваха нова атака на Ади Османович и отличен блок на Дмитро Долгополов и 3:3. Равенството се запази до 7:7, след което Нефтохимик поведе с 10:7 след сервис в аут на Лазар Бучков от домакините последван от ас тип "чекмедже" на Калоян Балабанов и контра блок-аут на Рикардо Жуниор. Разликата нарасна до 15:10 след отлична блокада на Мартин Кръстев и ас на Рикардо Жуниор. Грешка в атака на Юлиан Вайзиг - 16:10 и прекъсване за Николай Желязков и Левски. Въпреки усилията на "сините", Нефтохимик запази аванса си до 20:14 след бърза атака през центъра на Стефан Чавдаров. В крайна сметка бургазлии затвориха гейма в своя полза при 25:20 след нов блок на Мартин Кръстев и поведоха с 2:0.

ЛЕВСКИ СОФИЯ - НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) 0:2 (19:25, 20:25)

ЛЕВСКИ: Стоил Палев, Юлиан Вайзиг, Тодор Скримов, Никола Константинов, Светослав Гоцев, Лазар Бучков - Дамян Колев-либеро

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Дмитро Долгополов, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев - Симеон Добрев-либеро

Старши треньор: ФРАНЧЕСКО КАДЕДУ.

