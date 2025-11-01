Популярни
  Добруджа
  2. Добруджа
  3. Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 400
  • 0

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов остана доволен от победата ма своя тим над Спартак (Варна). Добричлии се наложиха с 2:0 над “соколите” и постигнаха първа победа от девет кръга насам.

Добруджа живна! Добричлии надиграха и победиха беззъб Спартак (Варна) у дома
Добруджа живна! Добричлии надиграха и победиха беззъб Спартак (Варна) у дома

“Искам да си посветя тази победа на двама мои приятели, които ги загубихме. Покрай мен и те станаха фенове на Добруджа. Дано са на по-добро място. Безкрайно съм щастлив и удовлетворен. И предните мачове играхме, но днес бяхме тотален хегемон на терена. Тези футболисти няма как да израстват, ако не се научим да играем по този начин.

Ние се стремим да създаваме положения Колко ги реализираме е показателно, но днес в защита бяхме перфектни.

Тези точки, които пропуснахме, ще ни тежат. Трябва всячески да се стремим да продължаваме да надграждаме и да идват следващи резултати, които да ни отлепят от тази зона.

Като изключим мача срещу Левски, които имат по-добри футболисти, отбор, треньор, във всеки друг мач имахме шанс за друг резултат. Ние с труд, себераздаване, воля само така можем да излезем от тази ситуация. Тези играчи имат мотивацията, а днес тази победа ще им даде повече спокойствие”, заяви Орела.

